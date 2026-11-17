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El capitán de Países Bajos, Denzel Dumfries, ha calificado de fracaso colectivo la derrota de su equipo por 5-0 ante Alemania. Dumfries señaló la debilidad en los duelos y los espacios excesivos como claves de la dura derrota en la Liga de Naciones.

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La dura derrota devuelve a Países Bajos a la realidad

Países Bajos cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con una contundente derrota por 5-0 ante Alemania en el Olympiastadion. Tras fichar por el gigante español Real Madrid en julio de 2026 después de exitosas etapas en el PSV y el Inter de Milán, el experimentado lateral derecho capitaneó a su selección en Berlín, donde Países Bajos se vio completamente superado en la segunda parte.

Pese a esta dura derrota por 5-0, la más abultada de Países Bajos en lo que va de siglo y la segunda más amplia ante Alemania, solo por detrás de la de 1959, el equipo de Xavi Hernández terminó segundo del Grupo A2 y se clasificó para los cuartos de final de marzo junto a Alemania, ganadora del grupo.

Dumfries reconoce el mal partido

En sus primeras declaraciones a NOS tras el encuentro, Dumfries no maquilló la realidad de la actuación del equipo y señaló graves carencias estructurales y físicas en todo el campo.

«Fue una mala actuación. Estuvimos demasiado flojos en los duelos y dejamos demasiados espacios», admitió Dumfries.

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«Perdimos muchos balones divididos, estuvimos flojos en los duelos y pudieron salir fácilmente a la contra. Fue, sencillamente, un fracaso colectivo. Eso no debería pasarnos».

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La frustración aflora sobre el campo

Dumfries también habló de la creciente tensión dentro del equipo durante el partido y señaló que la frustración y el enfado les impidieron mantener la calma y ejecutar su plan de juego ante la implacable presión alemana.

«Hay enfado y frustración, pero en un partido así hay que mantener la concentración», señaló Dumfries.

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«También hubo frustración entre nosotros y eso no es bueno».

La incapacidad de Países Bajos para cerrar espacios permitió a jugadores como Florian Wirtz y Brajan Gruda marcar el ritmo. El primer gol llegó después de que Dumfries no lograra intervenir cuando Derry Scherhant recortó hacia dentro desde la banda izquierda.

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A recomponerse para los cuartos de final

Aunque la forma en que se produjo la derrota duele especialmente, Países Bajos debe dejar atrás cuanto antes esta decepción y pensar en los cuartos de final de la Liga de Naciones, previstos para marzo de 2027.

Dumfries y sus compañeros aprovecharán el parón invernal para reajustarse, conscientes de que no podrán permitirse otro hundimiento colectivo semejante cuando se enfrenten a los mejores equipos de Europa en las eliminatorias.