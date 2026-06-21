Brian Brobbey fue decisivo para Holanda el sábado. El delantero del Sunderland marcó dos goles en 15 minutos y dio a la “Oranje” una ventaja de 2-0. El rey Guillermo Alejandro lo elogió en el vestuario, según reveló Mike Verweij en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf.

A los cinco minutos, Holanda ya ganaba: Brobbey recibió de la defensa, cedió a Reijnders y este a Gakpo.

Gakpo, de zurda, se la puso en bandeja y Brobbey solo tuvo que empujarla para el 1-0. Diez minutos después, el delantero nacido en Ámsterdam volvió a acertar: desvió con la punta del pie un centro de Denzel Dumfries: 2-0.

Con dos tantos de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville, Holanda venció 5-1 a Suecia.

Tras el encuentro, el rey Guillermo Alejandro entró en el vestuario y, según Verweij, elogió a Brobbey.

«Guillermo Alejandro le dijo cosas muy bonitas a Brian. Que había jugado bien. Máxima también le hizo algunos cumplidos», cuenta Verweij.