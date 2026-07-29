¿A qué se debe? Según los estatutos de la ANFP, la federación chilena de fútbol, está prohibido llevar un apodo en la espalda de la camiseta. Por eso, Vozinha jugará en el futuro con su nombre real en el club más laureado de Chile.

Este es Josimar Evora Dias. En Colo-Colo, el guardameta tendrá que decidir si lleva "Evora Dias", solo "Evora" o solo "Dias" en la espalda de su camiseta.

Para el gran club chileno, esto es muy molesto en ese sentido, ya que con Vozinha se esperaba no solo un refuerzo deportivo, sino también un golpe de efecto de marketing. Al fin y al cabo, el jugador de 40 años se había hecho mundialmente famoso de la noche a la mañana gracias a su brillante actuación con la modesta Cabo Verde en el 0-0 del debut en el Mundial ante España, que luego sería campeona del mundo. Como consecuencia, su número de seguidores en Instagram se disparó vertiginosamente desde los casi 50.000 que tenía antes, y actualmente casi 30 millones de personas siguen a Vozinha en la plataforma.

Casi 30 millones de personas siguen a Vozinha en Instagram

Todos ellos, potenciales compradores de una camiseta de Colo-Colo con el nombre de Vozinha en la espalda. Que el portero tenga que jugar con su nombre real no debería beneficiar en absoluto a las cifras de venta de la camiseta.

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Tras su exhibición ante España, Vozinha también mostró un gran nivel durante el resto del torneo y logró alcanzar de forma sensacional la fase eliminatoria con la debutante Cabo Verde en un Mundial. En los dieciseisavos de final, Vozinha y compañía pusieron en aprietos a la gran favorita, Argentina, e incluso soñaron con la gran sorpresa, pero Cabo Verde acabó cayendo por 2-3 ante Lionel Messi y compañía, solo después de la prórroga.

Vozinha jugará en el futuro en Colo-Colo junto a una exestrella del Bayern

Vozinha había jugado últimamente durante dos años en el GD Chaves, equipo de la segunda división portuguesa, y su contrato allí había expirado este verano. Tras sus grandes actuaciones en el Mundial, varios clubes mostraron interés por el guardameta; también se dice que el Betis de Sevilla y clubes de Arabia Saudí intentaron seducirlo. Sin embargo, recientemente Vozinha se decidió por Colo-Colo, con el club récord de Santiago de Chile ha firmado un contrato hasta finales de año. El vínculo podría ampliarse por un año más mediante una opción.

Por cierto, en Colo-Colo Vozinha compartirá equipo con el ex del Bayern y la Juventus Arturo Vidal. El centrocampista de 39 años había regresado a comienzos de 2024 al club de su tierra, desde el que en su día emprendió su camino hacia el gran mundo del fútbol.