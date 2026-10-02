Esto escriben los medios españoles sobre el papel de Xavi durante el empate con Grecia

La selección neerlandesa empató 2-2 el jueves por la noche en Tesalónica ante Grecia. Países Bajos tuvo un inicio dramático, pero logró enderezarlo poco antes del final. Esto escriben los medios españoles sobre el empate del equipo de Xavi Hernández.

Los medios del país natal del seleccionador ven a Xavi sumar de nuevo un punto. "Países Bajos logró en Tesalónica un empate dramático, mientras Grecia firmó una primera parte magistral, pero se desplomó por completo en la recta final", escribe AS.

Especialmente la primera parte de Países Bajos es puesta bajo la lupa. "Grecia fue capaz de sorprender, adueñarse del balón y neutralizar el juego bastante estéril del rival."

«Xavi evita una tragedia griega», titula Marca tras el duelo de la Nations League. El diario español vio a Países Bajos tener mucha posesión en la primera mitad, pero sin generar peligro. Aun así, se vio con un 2-0 en contra. "Xavi no dudó y realizó un triple cambio." Tras el gol, el equipo ganó confianza.

"Xavi rescató un punto valioso en un partido que se iba complicando cada vez más, cortando así la racha perfecta de una selección griega que, con esta talentosa generación, tiene ambiciones muy altas", concluye Marca.

"Países Bajos es demasiado plano", concluyó enseguida Mundo Deportivo en su directo. En una primera parte dramática, Países Bajos recibió críticas muy pronto. Tras el descanso, el diario deportivo español vio otra cara. "Qué diferencia entre ambos equipos."

El diario deportivo español vio que Xavi provocó un vuelco en el desarrollo del juego con su ajuste táctico. "Metió a Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders para recuperar el control del centro del campo. También entró Noa Lang, una amenaza constante por la banda izquierda; y ese cambio salió perfecto."