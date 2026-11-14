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Thomas Tuchel ha respondido con dureza al seleccionador de España, Luis de la Fuente, en medio de una creciente tensión antes del crucial partido de Inglaterra en la Liga de Naciones en el Metropolitano. El seleccionador inglés expresó su frustración después de que sus comentarios sobre los protocolos contra el racismo fueran trasladados a su homólogo, lo que provocó un tenso desacuerdo público entre ambos técnicos.

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Tuchel arremete contra el relato de los medios

La previa del trascendental encuentro de Inglaterra contra España ha quedado eclipsada por un cruce de declaraciones entre los dos seleccionadores sobre el racismo. «Sí, es muy importante. Porque fui muy educado al responder a una pregunta y tú vas corriendo a decirle a tu entrenador que yo dije eso. Respondí educadamente a una pregunta. Nunca espero que se produzca un acto de racismo. Un vestuario es el lugar menos racista que existe. Esto es precisamente lo que no debería pasar y es lo que hace la prensa», explicó Tuchel en la rueda de prensa previa al choque contra España.

Y continuó: «Envié un mensaje. Pero ese mensaje es el que se ha tergiversado. Siempre espero un ambiente de respeto. Evidentemente, espero que los aficionados apoyen a su equipo, pero no espero racismo en ningún sitio. Soy el primero en alzar la voz contra este tipo de actos. Cuando me preguntaron qué pasaría si ocurría, dije que explicaría ese protocolo. Pero nada más. Mañana hará lo que hace siempre, que es unir».

El reto de frenar a España

Getty Images

Sobre el terreno de juego, Inglaterra afronta un reto enorme ante una selección que se ha convertido en el referente del fútbol internacional. De la Fuente ha llevado a España a una trayectoria histórica y señaló recientemente que su plantilla posee un sentimiento de familia que nos une más allá de las obligaciones profesionales. Tuchel reconoció la magnitud del desafío y admitió que España parece ahora casi «invencible» tras una etapa reciente repleta de títulos y una regularidad increíble en la Liga de Naciones.

Pese al aura intimidante que rodea a los campeones de Europa, Tuchel confía en que su plantilla tiene calidad para dar la sorpresa. Señaló lo ajustado de su anterior enfrentamiento en Wembley como prueba de que la distancia se está reduciendo. «España parece invencible. Lleva una racha impresionante. Ha ganado muchos títulos. Vamos a intentar poner fin a esa racha, ganarles. Se van a enfrentar dos potencias del fútbol mundial y estamos en un buen momento. Estuvimos cerca en Wembley», explicó el exentrenador del Chelsea en su comparecencia previa al partido.

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El liderazgo de Kane y Bellingham

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Las esperanzas de Inglaterra de lograr una victoria que deje huella pasan en gran medida por Harry Kane y Jude Bellingham, dos jugadores que esta temporada han rendido al máximo nivel en el fútbol de clubes. Tuchel restó importancia a los galardones individuales como el Balón de Oro y se centró en cómo estas estrellas influyen en el colectivo.

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Tuchel también abordó las barreras mentales que Inglaterra debe superar para derrotar a las grandes selecciones del mundo en los grandes torneos. Admitió que «la camiseta de Inglaterra pesa mucho», pero insistió en que su equipo es capaz de ganar un gran título en un futuro próximo. «Es fundamental. Es un líder que predica con el ejemplo, un modelo para todos. Ayuda a conectar distintas partes del juego. Participa mucho para llevar el balón al campo rival. Y sí, por supuesto, creo firmemente que podemos ganar un gran torneo. Lo creía antes del Mundial y no he dejado de creerlo después de esto. Para todos fue doloroso caer en semifinales, pero seguimos con la intención de mejorar», concluyó Tuchel.