Esto es lo que ha cambiado en la selección de Países Bajos desde el último parón de selecciones

Xavi ha anunciado la convocatoria de Países Bajos para los próximos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Hay varios cambios respecto a la anterior concentración de la selección neerlandesa.

Luciano Valente lleva tiempo rindiendo bien en el Feyenoord, pero Xavi vuelve a dejarlo fuera. Tampoco ha convocado a Matthijs de Ligt, que ha regresado al Manchester United, al delantero del FC Twente Wout Weghorst ni a Memphis Depay. Gjivai Zechiel sí ha sido convocado, al igual que Mexx Meerdink y Ruben van Bommel.

Frenkie de Jong regresa a la convocatoria de Países Bajos. El internacional, que ha disputado 70 partidos con la selección, jugó por última vez en el Mundial, cuando Países Bajos quedó eliminado por Marruecos en dieciseisavos de final. Donyell Malen, en buena forma en la AS Roma, tampoco juega con la selección neerlandesa desde el Mundial.

Brian Brobbey atraviesa una temporada difícil en el Sunderland, colista de la Premier League. Pese a ello, Xavi ha incluido al exjugador del Ajax, que disputó el partido de septiembre contra Alemania (1-1) y después causó baja por lesión.

Varios jugadores se pierden esta concentración por lesión. Ryan Gravenberch se perdió los dos últimos partidos del Liverpool y Jorrel Hato no estará ante Grecia ni Alemania debido a una lesión leve.

Próximos partidos HOL UEFA Nations League A 14:45 GRE

Kenneth Taylor lidera la Serie A con la Lazio y desempeña un papel importante en el equipo de Gennaro Gattuso. Aun así, Xavi no considera necesario convocarlo. El excentrocampista del Ajax solo disputó 23 minutos en la anterior concentración.

Países Bajos lidera actualmente el Grupo B de la Liga de Naciones. El equipo ha sumado ocho puntos en sus cuatro primeros partidos internacionales bajo la dirección del seleccionador Xavi.