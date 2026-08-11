"Esto es fútbol, no PlayStation": la UEFA anuncia una medida revolucionaria sobre el VAR

Parece que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha decidido intentar poner fin al estado de polémica constante que ha acompañado a la tecnología del videoarbitraje (VAR) desde su aparición, tras revelar un nuevo proyecto que busca aclarar los casos que requieren la intervención de la tecnología y aquellos en los que la decisión debe quedar en manos del árbitro de campo.

Según lo destacado por el diario Marca, la UEFA anunció una nueva plataforma denominada Clear Line, en un paso que describió como un proyecto sin precedentes para reforzar la transparencia en el manejo de la tecnología del vídeo y abrir el mecanismo de toma de decisiones arbitrales ante jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados.

El proyecto llega tras cerca de 8 años desde la entrada de la tecnología del vídeo en el fútbol europeo, un período durante el cual numerosos partidos fueron escenario de una amplia polémica en torno al momento de la intervención de los árbitros de vídeo y los límites en los que debe detenerse la tecnología.

150 casos que revelan los secretos del VAR

La UEFA aclaró que la plataforma Clear Line incluye más de 150 casos reales, seleccionados entre las situaciones que ha vivido el fútbol durante casi una década de uso de la tecnología del vídeo.

Estos casos se han convertido en clips explicativos que detallan cómo abordarlos, con el objetivo de ofrecer a todos una imagen más clara sobre los criterios que rigen la intervención del VAR.

El proyecto se basa en cuatro situaciones principales en las que la tecnología del vídeo puede intervenir según el protocolo: los goles y las jugadas que los preceden, las incidencias en el área que puedan requerir la señalización de un penalti, los casos de expulsión directa, además de los casos de error en la identificación del jugador.

Con estos ejemplos, la UEFA pretende aclarar la diferencia entre el «error claro y evidente», que requiere la intervención de la tecnología del vídeo, y las decisiones discrecionales que entran dentro de las competencias del árbitro de campo y que no deben modificarse por el simple hecho de que exista margen de debate al respecto.

«Esto es fútbol y no una PlayStation»

Roberto Rosetti, presidente del Comité de Árbitros de la UEFA, resumió la filosofía del nuevo proyecto al subrayar que la gran pregunta que preocupa a los aficionados es: ¿cuándo debe intervenir el VAR?

Rosetti señaló que el objetivo no es convertir la tecnología del vídeo en una herramienta para revisar cada pequeño detalle del partido, e insistió en la necesidad de evitar las revisiones «microscópicas» que podrían llevar a detener el juego de forma reiterada.

Y el responsable italiano añadió, en un mensaje claro: «Esto es fútbol, y no una PlayStation».

Esto significa que la UEFA quiere preservar el papel esencial del árbitro de campo, utilizando la tecnología del vídeo como un medio para corregir los errores grandes y evidentes, y no como una herramienta para reanalizar cada decisión arbitral discutible.

¿Un mensaje a la FIFA tras el Mundial 2026?

El movimiento de la UEFA llega en un momento llamativo, tras la polémica que acompañó al uso de la tecnología del vídeo durante el Mundial 2026, en medio de críticas por la forma de aplicar el sistema y acusaciones de un aumento de la intervención de la tecnología en algunos casos.

En cambio, parece que la UEFA se dirige hacia la aplicación de una filosofía más conservadora, basada en reducir los períodos de revisión, limitar las interrupciones del juego y no permitir que la tecnología del vídeo sustituya al árbitro de campo en las decisiones discrecionales.

De este modo, la Unión Europea quiere que la tecnología del vídeo sea una «red de seguridad» para el árbitro, y no un segundo árbitro dentro de la sala de vídeo con la potestad de reevaluar cada jugada del partido.

Está previsto que las nuevas directrices comiencen a aplicarse a partir de la temporada 2026-2027 en todas las competiciones de la UEFA, desde la Liga de Campeones hasta la Liga Conferencia Europa.

La Unión Europea apuesta por que la plataforma Clear Line ayude a recuperar la confianza de los aficionados en la tecnología del vídeo, ofreciendo a todos una comprensión más clara de los criterios que determinan cuándo debe intervenir el VAR y cuándo debe dejarse la decisión al árbitro de campo.