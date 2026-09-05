En el partidazo de la 2ª jornada, el FC Bayern de Múnich se quedó por primera vez desde febrero de 2025 sin marcar en un partido de la Bundesliga. Eso le arrancó el respeto al belga.

"Felicitaciones al Schalke, los chicos han luchado. Tuvimos nuestros momentos, tuvimos grandes ocasiones, dos o tres veces uno contra uno con el portero. Y cuando juegas contra un equipo compacto y agresivo, que lo ha hecho bien, entonces tienes que marcar tus goles en esos momentos. Si miras las ocasiones, podemos ganar el partido", elogió Kompany en una entrevista con Sky. Al mismo tiempo, el técnico del Bayern reconoció que el Schalke se había merecido el empate con una actuación entregada: "Eso también es fútbol, cuando los otros se lo ganan. Entonces es así. Hay que procurar marcar los goles la próxima vez".

"Siempre hubo presión sobre nosotros": Kompany elogia el rendimiento defensivo del Schalke

Sin embargo, Kompany no quiso tomar las ocasiones falladas como el único baremo del desarrollo del partido. Más bien volvió a destacar la actuación de los Königsblauen y explicó: "Cada partido tiene su propia historia. Esa historia fue, por desgracia para nosotros, que no marcamos. Sin embargo, eso no quita lo que ha hecho el Schalke. Aunque estuvimos en el uno contra uno con el portero, siempre hubo presión sobre nosotros. Los chicos siempre intentaron volver y cerrar los espacios".

También Jonathan Tah, del Bayern, destacó el rendimiento defensivo del Schalke. "Tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras que luego no concretamos y en las que el rival al final defendió con once hombres. Los centrales estaban por momentos en el área".

Al Bayern le costó mucho ante el combativo recién ascendido. Luis Diaz desperdició las dos mejores ocasiones del partido; en el otro lado, el guardameta Loris Karius estuvo sobresaliente y, en consecuencia, fue elegido jugador del partido.

Para el Schalke fue el primer punto de la nueva temporada. El FC Bayern suma cuatro unidades tras la victoria inicial por 5-1 contra el VfB Stuttgart. El martes, el Rekordmeister seguirá su camino en la Champions League contra el FK Bodö/Glimt.