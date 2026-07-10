«Esto, amigos, es Inglaterra»: Sammy Virji y MUNDIAL unen música y fútbol en una nueva camiseta

Es Virji, ¿verdad?

MUNDIAL se ha asociado con el compositor de éxitos, DJ y buen tipo Sammy Virji para crear una camiseta que celebra lo mejor de ser inglés.

Nacido en Londres y criado en Witney, Virji lleva la música y el fútbol en la sangre. Su padre, trombonista, colaboró en el álbum seminal de Lauryn Hill, *The Miseducation of Lauryn Hill*. Virji creció rodeado de música, partidos en el jardín y una obsesión por el Arsenal.

Con el tiempo, esos intereses se unieron.

De Motown al UK garage

De Michael Jackson y Motown pasó al dubstep y al bassline, que empezó a producir en la universidad. Al final encontró su hogar en el UK garage, un género forjado por la radio pirata, las raves y el dancehall.





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Era el encaje perfecto para un joven músico del sur de Asia criado en el oeste de Oxfordshire. El garage siempre ha unido personas, influencias e identidades diversas. Por encima de todo, es una música abierta a las posibilidades.

Su música transmite esa misma energía: alegre, impredecible y pensada para hacer bailar.

Dos camisetas llenas de detalles.

Las dos camisetas que Sammy Virji diseñó con MUNDIAL transmiten esa misma sensación.

En azul o negro, lucen un escudo bordado, un león frontal y varios guiños ocultos. En la espalda se lee la firma del productor y su eslogan, rematando dos diseños atrevidos y muy suyos.

Reúnen sus dos grandes pasiones: la música y el fútbol.





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Ya sea colaborando con Flowdan y Skepta o pinchando en el desfile del Arsenal con una sonrisa, esos mundos nunca han estado lejos. Ahora se unen en una misma camiseta.

Esto es Inglaterra.

Cierra los ojos y piensa en Inglaterra. ¿Qué ves?

¿Shakespeare, pueblos con mercado y el murmullo de un arroyo rural? ¿El aroma del Spice Grill al salir de la estación de Shadwell Overground, el resplandor de la licorería de enfrente o el tintineo de una bicicleta Lime que anuncia tu llegada?

¿El jungle, el garage y cuidar a tus perros?

Inglaterra no se reduce a un solo sonido, imagen o identidad: es la suma de todas. Para MUNDIAL y Virji, estas camisetas celebran la mezcla de personas, culturas e influencias que construyen el país.





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Son camisetas para lucir mientras ves a Jude Bellingham dar otra lección magistral, saltas por las calles y, claro, lanzas unas cuantas pintas al aire.

Esto, amigos, es Inglaterra.

Esto es Sammy Virji x MUNDIAL.