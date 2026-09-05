Axel Hefer, miembro del consejo de supervisión del ascendido FC Schalke 04, pone sobre la mesa una propuesta para volver a hacer la Bundesliga, desde su punto de vista, más emocionante y equilibrada.

"Mi hijo, en 13 años de vida, solo ha vivido una vez a un campeón distinto; eso en algún momento se vuelve aburrido", dijo Hefer en una entrevista con Bild. "Creo que también el Bayern debería tener un gran interés en reflexionar sobre el formato de competición. Para que juegue la Champions League cada año, pero para que al mismo tiempo también haya un poco más de emoción en la liga."

El dirigente del Schalke, Hefer, quiere un formato de competición distinto en la Bundesliga

La extrema dominación del campeón récord perjudica al "producto fútbol". Por eso, según Hefer, hay que pensar en cambiar el actual formato de liga y devolverle más emoción a la competición.

Sin embargo, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, que también participó en la conversación, discrepa de forma tajante. Si Hefer se refiere a un sistema de playoff, él no quiere saber nada de eso: "Quien esté en la cima después de 34 jornadas debe ser campeón de Alemania". Como ejemplo, Hainer remitió a la última Bundesliga de baloncesto, en la que el Bayern, como mejor equipo de la fase regular, perdió el título en los playoffs ante Alba Berlín.

Al mismo tiempo, Hainer advirtió de no presentar a la Bundesliga peor de lo que es. "Hace dos años, el Leverkusen celebró el campeonato; además, siempre hay igualdad en la lucha por los puestos internacionales o por el descenso".

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Dominio del Bayern: Hainer y Hefer coinciden en un punto

Hefer, por su parte, replicó y dejó claro que para él lo decisivo es otro baremo. "Si le escucho, señor Hainer, creo que en este punto tenemos una visión fundamentalmente distinta. Nos hemos propuesto entusiasmar a la gente; ese es nuestro credo supremo". La ilusión surge cuando se consigue algo que en realidad todavía no se tenía asegurado.

Al final, Hainer le dio la razón a Hefer en un punto: "Tiene razón, ahí tenemos una contradicción: ¡yo quiero ser campeón cada año!"

Este sábado, el FC Schalke 04 y el FC Bayern se enfrentarán en la Bundesliga (inicio: 18.30 horas).