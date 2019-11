Esteban Paredes: "Nosotros estamos en paro, no sé de dónde van a sacar jugadores"

El capitán de Colo Colo reiteró que no están las condiciones de jugar lo que resta del Campeonato Nacional. La ANFP decidió continuar con el torneo.

El gerente de Competiciones de la ANFP, Rodrigo Robles, informó que el fútbol chileno se volverá a disputar desde mediados de la próxima semana, según el acuerdo que zanjó la mesa de programación reunida durante la mañana de este miércoles. "A esta mesa de trabajo, en función del mandato del Consejo de Presidentes, le corresponde darle continuidad y lo que los jugadores decidan es materia de ellos", detalló el directivo.

Al mismo tiempo, informó que "falta más de una semana todavía, se jugará a mitad de la próxima semana. Después conocerán los detalles y es precisamente por logística, viajes y organización natural de un partido de fútbol, como se ha intentado ir haciendo".

En ese escenario, Esteban Paredes, capitán de , se mostró firme en la postura de no jugar lo que resta del Campeonato Nacional, afirmando que “nosotros estamos en paro, no sé de dónde van a sacar jugadores", señaló el goleador a la prensa que llegó hasta el Estadio Monumental. Esto luego que el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) determinara -por votación- no disputar la recta final, puesto que consideran que no están las condiciones de seguridad para llevar a cabo la actividad con normalidad.

"El otro día dije: lo que pasó en el partido de La Calera contra sobrepasó todos los límites, no nos podemos hacer los locos. Me parece raro que en la ANFP hayan programado", añadió en la misma línea.

"No es que no nos escuchen, van a seguir las conversaciones y de aquí a la otra semana van a analizar. Que se reinicie o se acabe de una vez por todas. Creo que hoy en día el ambiente no está para jugar (...) No hay seguridad en el país", expresó. "En reuniones pasadas no queríamos que se acabara el torneo porque queríamos seguir jugando y así no perjudicar a futbolistas que no tienen la misma situación económica, pero no a cualquier costo", complementó el máximo goleador histórico del fútbol nacional.