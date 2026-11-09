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El portero caboverdiano Vozinha ha dedicado su primer título con Colo-Colo a su país y a sus seres queridos tras ayudar al gigante chileno a conquistar la liga el domingo. El guardameta de 40 años fue titular junto al veterano centrocampista Arturo Vidal en una emocionante victoria a domicilio por 2-1 ante Nublense, con la que el club logró su 35.º título de Primera División.

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Un final dramático en el tiempo añadido sella el título chileno

Vozinha realizó una parada decisiva en el minuto 97 para asegurar los tres puntos en la jornada 27, después de que Marcos Bolados marcara el gol de la victoria en el tiempo añadido al rematar un pase atrás de Javier Correa que cruzó el área pequeña. Antes, Vidal, excentrocampista del Bayern de Múnich, el Barcelona y el Flamengo, había abierto el marcador en el minuto 14 con una volea de primeras tras un córner de Victor Mendez con la que batió al portero Nicola Perez, pero Lucas Molina empató en el minuto 29.

Con 61 puntos y tres partidos por disputar, el campeón aventaja en diez puntos, una distancia ya insalvable, al segundo clasificado, Universidad de Chile, que suma 51.

El veterano portero saborea un triunfo histórico

En su tercera titularidad consecutiva y su sexto partido en total con el club, el guardameta de 40 años puso el broche a un año natural extraordinario después de atraer la atención mundial con sus destacadas actuaciones en el Mundial de 2026. Al reflexionar sobre la conquista del trofeo tras el pitido final, Vozinha declaró: «Es la culminación de todo lo que he vivido a lo largo de mi vida y de mi carrera».

Preguntado por si seguirá en el club para disputar la Copa Libertadores la próxima temporada, el internacional por Cabo Verde añadió: «Hoy es un día para celebrar; ya hablaremos del futuro más adelante. Este título es para toda mi familia y para Cabo Verde».

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Su contrato de corta duración incluye una opción de prórroga

Presentado por el club chileno entre finales de julio y principios de agosto tras sus grandes actuaciones con su selección en el torneo del verano, el experimentado guardameta firmó inicialmente un contrato de seis meses hasta finales de diciembre de 2026. Sin embargo, el acuerdo incluye una cláusula de prórroga automática por un año que podría mantenerlo en Santiago hasta finales de 2027.

Tras hacerse un hueco en el once titular durante el tramo decisivo de la competición nacional, el veterano portero ha reforzado sus opciones de continuar en el club mientras este se prepara para competir a nivel continental el próximo año.

Al campeón le quedan tres partidos

Tras asegurarse el título a falta de tres jornadas, Colo-Colo puede afrontar sin presión las próximas semanas de competición nacional. Vozinha y sus compañeros recibirán a Universidad Catolica y La Serena antes de cerrar la liga a domicilio frente a Cobresal. Una vez disputados esos tres últimos encuentros, la directiva del club y el portero se sentarán a definir su futuro de cara a la temporada 2027.