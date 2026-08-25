Para cerrar la 1.ª jornada, la Roma goleó este lunes por la noche por 4-0 a la Fiorentina. Malen fue el responsable de los tres primeros goles y, con ello, superó a una leyenda.

El delantero, que llegó a Roma a principios de año inicialmente cedido desde el Aston Villa, suma ya 17 goles en sus 19 partidos disputados hasta ahora en la Serie A. Según el proveedor de datos Opta, desde la temporada 1994/95 ningún jugador de la Roma había marcado más veces tras esa cantidad de partidos de liga, ni siquiera la leyenda del club Gabriel Batistuta. El exgoleador argentino de talla mundial había visto puerta "solo" 15 veces en sus primeros 19 encuentros de Serie A con los giallorossi.

Por cierto, Batistuta llevó a la Roma en 2001 al que hasta ahora es el último de sus tres títulos de campeón de Italia. Evidentemente, todavía es demasiado pronto para soñar con algo así, pero el arranque de la nueva temporada fue prometedor. Y, por encima de todo, gracias a Malen y a su socio ideal en ataque, Paulo Dybala.

Paulo Dybala asistió en los tres goles de Donyell Malen

El argentino dio las tres asistencias de los goles del neerlandés, que primero adelantó a su equipo en el minuto 27 y en la segunda parte añadió otros dos tantos (52', 60'). El 4-0 definitivo lo firmó finalmente Niccolo Pisilli en el minuto 86.

Especialmente vistoso fue el primer gol de Malen. Dybala arrancó desde la derecha en una acción individual irresistible, dejó atrás a varios rivales en su camino hacia el área y dentro de ella, y luego asistió a Malen. Allí, el atacante dejó fuera de combate con un taconazo inteligente al defensa de la Fiorentina Dodo en el área pequeña y definió con frialdad de zurda.

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"Malen es imparable, qué espectáculo", celebró después al jugador de 27 años el diario italiano Corriere della Sera. "Esto es una broma. Este tipo es una auténtica locura. Simplemente sigue donde lo dejó la temporada pasada", se deshizo en elogios el comentarista de DAZN Mario Rieker justo después del segundo gol de Malen en la noche del lunes. El exjugador del Dortmund recibió el aplauso extra que merecía cuando fue sustituido en el minuto 68, momento en el que los aficionados de la Roma en el Olímpico lo homenajearon con una ovación en pie y cánticos frenéticos.

Donyell Malen ha encontrado la gran felicidad en la Roma

En la capital italiana, Malen parece haber encontrado la felicidad absoluta. Había dejado al BVB a principios de 2025 tras tres años y medio rumbo al Aston Villa por 25 millones de euros, pero allí no fue titular habitual y apenas un año después volvió a dejar la Premier League. En enero de 2026, la Roma incorporó inicialmente cedido al internacional neerlandés y hubo química desde el primer momento. Así, Malen tuvo una gran cuota de responsabilidad en que el equipo del técnico Gian Piero Gasperini terminara tercero al final de la pasada temporada y lograra clasificarse de nuevo para la Champions League por primera vez desde 2018. Después, la Roma ejecutó la opción de compra y fichó definitivamente a Malen (contrato hasta 2030), mientras que Aston Villa recibió en total 27 millones de euros por el traspaso.

Contando todas las competiciones, Malen ya ha marcado 18 goles y ha dado tres asistencias en sus 21 partidos oficiales hasta ahora con la Roma. Mientras tanto, el capitán romanista Bryan Cristante también tuvo palabras de elogio especiales para él y para Dybala: "Cuando están bien, marcan la diferencia. Esperamos que sigan así el mayor tiempo posible", dijo el centrocampista tras el exitoso estreno en DAZN.