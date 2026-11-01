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El centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha hizo una valoración sincera tras el frenético empate 2-2 del BVB ante el Bayern de Múnich. Nmecha, que jugó en el espacio interior izquierdo del sistema asimétrico de Kovac, consideró que el Dortmund logró un punto valioso en un encuentro caótico.

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Nmecha sostiene el centro del campo en una batalla táctica

El centrocampista del Borussia Dortmund Felix Nmecha firmó una actuación llena de energía en un partido en el que el BVB remontó dos veces para lograr un empate 2-2 ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena. Nmecha ocupó el pasillo interior izquierdo en el sistema asimétrico 4-4-2 de Niko Kovac.

El centrocampista vivió una tarde de emociones, incluida una decisión por mano en la segunda parte que acabó con Harry Kane estrellando un penalti en el larguero.

Pese a las alternativas del partido, el Dortmund se mantuvo firme y consiguió un punto.

Nmecha relata el caos de un Klassiker de ida y vuelta

En declaraciones a Sky tras el pitido final, Nmecha reconoció que el partido les exigió al límite tanto física como mentalmente. «Fue un buen partido de los dos equipos. Tuvimos momentos en los que podríamos haber tomado el control, pero el Bayern también», señaló Nmecha.

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«Por momentos, el partido se volvió un poco loco. Lo tuvo absolutamente todo».

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«Lo dimos todo y, al final, sentimos que hemos ganado un punto en vez de perder dos. Es una buena sensación», afirmó el centrocampista.

El equilibrio táctico de Kovac respalda el despliegue de Nmecha en el centro del campo

La disciplina posicional de Nmecha en el pasillo interior izquierdo permitió a Jobe Bellingham y Joey Veerman controlar zonas centrales clave durante los tramos de dominio del Dortmund en la primera parte.

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Kovac señaló tras el partido que sumar un jugador más al centro del campo mediante la presión de la línea de cuatro defensas permitió a futbolistas como Nmecha dificultar la salida de balón del Bayern.

El esfuerzo colectivo del Dortmund le permitió seguir compitiendo durante los 90 minutos.

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La atención en el centro del campo se dirige a los próximos compromisos nacionales

Nmecha y el Dortmund se marchan de Múnich con su condición de invictos en liga intacta y empatados a 18 puntos con el Bayern en lo alto de la tabla.

El centrocampista tratará de dar continuidad a su sólida actuación táctica en las próximas semanas.

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El Dortmund centra ahora su atención en su próximo partido de la Bundesliga.