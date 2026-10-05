«Este fue el mejor Ajax al que me he enfrentado en años»

Alireza Jahanbakhsh quedó impresionado por el Ajax a finales de septiembre, según ha declarado el iraní en una entrevista con Algemeen Dagblad.

A finales de septiembre, justo antes del parón de selecciones, estaba previsto el duelo entre Ajax y Excelsior en el Johan Cruijff ArenA.

A pesar de que el Ajax disparó 33 veces a la portería del guardameta del Excelsior Stijn van Gassel, el conjunto de Ámsterdam no pasó del empate 2-2.

El Excelsior ocupa ahora una meritoria séptima posición con once puntos en siete partidos en la Eredivisie. El AD preguntó a Jahanbakhsh cuál era la clave del éxito del conjunto de Róterdam.

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«El entrenador (Ruben den Uil, n. de la r.) pone el listón muy alto y nos exige mucho. A menudo escuchamos que somos un equipo muy en forma. Él cree que, si como individuo cumples bien tus tareas, como colectivo puedes rendir bien. Si además estás tan en forma y juegas con el corazón, llegas a resultados como estos», afirmó el exjugador, entre otros, de Feyenoord y AZ.

El extremo pone como ejemplo el partido contra el Ajax. «Tuvieron problemas con nuestra presión alta, quizá nos subestimaron un poco. Estuvimos muy cerca de lograr una victoria.»

«Pero, siendo sincero: este fue realmente el mejor Ajax en años. Y puedo decirlo porque he jugado muchísimas veces contra el club», concluyó.