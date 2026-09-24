Xavi afronta su prueba de fuego como seleccionador de la selección de Países Bajos, que se enfrenta a Alemania en la Liga de Naciones. La alineación de la Oranje ya es conocida, con un llamativo puesto en el once para Quinten Timber.

Robin Roefs lleva ya un tiempo rindiendo a gran nivel en el Sunderland, por lo que a menudo se pide que se le dé una oportunidad bajo palos. Aun así, Bart Verbruggen sigue siendo también con Xavi la primera opción en la selección neerlandesa.

Denzel Dumfries tiene la preferencia en el lateral derecho por delante de Jurriën Timber, que todavía trabaja en su puesta a punto. Jan Paul van Hecke acompaña a Virgil van Dijk, que sigue en la selección y como capitán. Micky van de Ven es la pieza más escorada a la izquierda en la defensa de la Oranje.

Xavi tiene que hacer encaje de bolillos en el centro del campo por las ausencias de Frenkie de Jong y Jerdy Schouten. Quinten Timber será titular. Joey Veerman regresa a la Oranje dos años después, pero empieza en el banquillo. Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders completan el centro del campo ante los alemanes.

Crysencio Summerville dejó buenas sensaciones en el Mundial y podrá reivindicarse como extremo derecho. Brian Brobbey firmó un hat-trick contra el Manchester City y espera prolongar su gran estado de forma hasta el jueves. Cody Gakpo debe aportar suministro desde la izquierda.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Alineación de Alemania: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Schade, Havertz, Adeyemi