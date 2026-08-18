Este es el megasalario que Memphis Depay cobrará en Corinthians durante los próximos dos años

Memphis Depay seguirá más tiempo en el Corinthians, según ha hecho oficial este martes el club brasileño. El delantero, de 32 años, queda vinculado hasta el 31 de julio de 2028 tras su renovación de contrato. Memphis acepta una importante rebaja salarial para continuar su aventura en el Corinthians.

Corinthians y Memphis estuvieron enfrentados durante mucho tiempo debido a la crisis financiera que mantiene al club bajo su control. Ambas partes han decidido, tras largas negociaciones, ampliar su colaboración por dos años.

«Siento todo tipo de emociones. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que participaron en el proceso de renovación. Corinthians es, por supuesto, gigantesco. He visto, y todo el mundo ha visto, lo grande que es el club. Lo increíbles que somos juntos. Estoy increíblemente feliz. No puedo esperar para volver al trabajo. Hay muchas cosas por las que vamos a luchar. Estoy muy feliz», celebra Memphis en la página web del Corinthians.

«Fueron largas negociaciones, pero terminaron de la mejor manera posible tanto para el Corinthians como para mí. Estoy muy agradecido al club por todos los esfuerzos para mantener al jugador. Estamos muy contentos con la renovación y preparados para esta siguiente fase», añade el agradecido presidente Osmar Stabile.

Memphis firma, por tanto, por dos años. La edición brasileña de ESPN informa de que se trata de un contrato con un valor total de 22 millones de euros. Aún iba a percibir 12,5 millones de euros, pero esa cifra se ha reducido a nueve millones de euros. El importe será transferido a Memphis en cuatro plazos.

El internacional neerlandés llegó al Corinthians en septiembre de 2024 y suma ya 20 goles en 79 partidos. Mientras tanto, Memphis se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección de Países Bajos. Su cuenta con la selección neerlandesa está en 55 goles.