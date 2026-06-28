Ya terminó la fase de grupos del Mundial. Los favoritos siguen en carrera, pero también algunos outsiders avanzaron a dieciseisavos. Con los cruces definidos, la tensión crece.

¿Quién dará la sorpresa y quién levantará la Copa del Mundo el 19 de julio? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!

Voetbalzone

Domingo 28 de junio

• 21:00 h | Sudáfrica – Canadá





Lunes 29 de junio

• 19:00 h | Brasil – Japón

• 22:30 h | Alemania – Paraguay





Martes 30 de junio

• 03:00 h | Países Bajos – Marruecos

• 19:00 h | Costa de Marfil – Noruega

• 23:00 h | Francia – Suecia





Miércoles 1 de julio

• 03:00 h | México – Ecuador

• 18:00 h | Inglaterra – República Democrática del Congo

• 22:00 h | Bélgica – Senegal





Jueves 2 de julio

• 02:00 h | Estados Unidos – Bosnia y Herzegovina

• 21:00 h | España – Austria





Viernes 3 de julio

• 01:00 h | Portugal – Croacia

• 05:00 h | Suiza – Argelia

• 20:00 h | Australia – Egipto





Sábado 4 de julio

• 00:00 h | Argentina – Cabo Verde

• 03:30 h | Colombia – Ghana