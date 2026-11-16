«Este equipo ganará algo»: Martin Tyler cree que Inglaterra acabará con su espera de un gran título en la Eurocopa 2028 tras sorprender a España

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Martin Tyler está convencido de que la Inglaterra de Thomas Tuchel está preparada para poner fin a su larga espera de un gran título tras vencer el domingo a España por 3-2 en Madrid en la Liga de Naciones. El legendario comentarista, que ha narrado más de 350 partidos de Inglaterra, elogió una primera hora casi perfecta, destacó a James Trafford y señaló la Eurocopa 2028 en casa como una oportunidad de oro.

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Tyler elogia la actuación casi perfecta de Inglaterra en Madrid

Inglaterra infligió su primera derrota en dos años y 43 partidos a la campeona del mundo y de Europa el domingo por la noche y se desquitó de la derrota por 3-2 ante España en Wembley en septiembre. Tyler, que ha asistido a 13 Mundiales y fue la voz del fútbol en Sky Sports entre 1990 y 2023, quedó muy impresionado con lo que vio.

En declaraciones a Sky Sports con motivo de la publicación el lunes de su nuevo libro, «Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football», afirmó: «Fue una actuación muy impresionante de Inglaterra. Durante una hora, rozó la perfección. Y después, por supuesto, el partido pasó a ser lo que debería ser un once contra diez, aunque no siempre lo es. Para ser justos con España, nos planteó algunas cuestiones realmente importantes que Inglaterra tuvo que resolver».

Trafford demuestra que puede ser el número uno de Inglaterra

Un jugador en particular llamó la atención de Tyler en la capital española. El comentarista, de 81 años, está convencido de que la actuación de Trafford se recordará como el momento en que se presentó como un verdadero rival para Jordan Pickford.

«Hablamos mucho de Old Trafford, pero ahora deberíamos hablar del joven Trafford», añadió. «Creo que se recordará como el día en que dejó claro si sustituiría a Jordan Pickford como gran portero. ¿De inmediato? No lo sé, pero ha demostrado que puede ser el número uno de Inglaterra. La carrera de Jordan, obviamente, por la diferencia de edad, no se irá apagando sin más, porque él no dejará que eso ocurra. Pero se dará cuenta de que tiene una competencia seria y eso es lo que pasa en la vida. Tienes tu etapa y entonces llega alguien y dice: “Yo también quiero una parte”. Sin duda, Inglaterra no habría ganado el partido sin él».

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Tyler, convencido de que Inglaterra ganará por fin un título

En más de medio siglo delante del micrófono, Tyler nunca ha narrado la conquista de un gran torneo por parte de Inglaterra. Lo más cerca que estuvo fue con el triunfo de la selección sub-18 en 1993. Sin embargo, la primera hora en Madrid le ha dado más confianza que nunca.

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«Inglaterra parece capaz de ganar. Espero de verdad que pueda ganar la Liga de Naciones porque considero que es un torneo importante. Olvidamos que Inglaterra quedó tercera en la primera edición», dijo. «Sinceramente, después de ver aquella primera parte anoche, no creo que ninguna selección del mundo hubiera podido hacer frente a una actuación así. Fue de altísimo nivel y, en el fútbol moderno, donde la presión lo es todo, asfixiaron a los campeones del mundo. Eso, por sí solo, no les dio la victoria por lo que pasó después. Necesitaron otros elementos, como James Trafford, para asegurarse de que ganábamos el partido, pero son tiempos ilusionantes para Inglaterra. Se suele decir que no se puede ganar todo, pero estaría bien ganar un título. Estoy seguro de que lo haremos. Estoy realmente convencido. Anoche, mientras veía el partido, pensé: “Este equipo ganará algo”. Y, obviamente, la próxima Eurocopa aquí es una oportunidad de oro».

¿Qué les espera a Inglaterra y a Tyler?

Inglaterra está en los cuartos de final de la Liga de Naciones, antes de disputar la Eurocopa 2028 en casa.

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Tyler, que sigue narrando partidos por cuenta propia y entrena en la cantera del Woking, espera estar ante el micrófono para contar cómo Harry Kane levanta el Trofeo Henri Delaunay en Wembley. «A medida que te haces mayor, le diría esto a cualquiera que haya superado cierta edad: no te jubiles», afirmó. «¡Mantén cosas en tu vida!»