Todo parecía un cuento de hadas en aquel otoño de 2025. De repente apareció Lennart Karl, un chico de 17 años que medía apenas 1,68 metros. Con su desparpajo juvenil, sus regates ingeniosos y sus goles de ensueño, Karl irrumpió en el primer equipo del Bayern de Múnich a una velocidad pocas veces vista en un talento de la cantera. Todo parecía perfecto.

Un año después, la magia se ha desvanecido. Tras los problemas físicos de la primavera y perderse el Mundial en verano, Karl busca su mejor versión desde el inicio de la temporada. Hasta ahora solo suma tres participaciones de gol en doce partidos, aunque últimamente su rendimiento ha mostrado una ligera mejoría.

Estos altibajos son normales en el desarrollo de un adolescente. Sin embargo, en los últimos días se ha desatado en torno a él un debate que ya ha adquirido tintes indignos y que alcanzó su punto álgido, al menos por ahora, precisamente el día del gran duelo contra el Borussia Dortmund (2-2).

Uli Hoeness y Max Eberl criticaron a Lennart Karl

Para empezar, Karl no solo es un futbolista de enorme talento; también es una persona extrovertida. ¿Su club favorito? El Real Madrid. Aquello fue el comienzo, a principios de año. Después llegaron los atuendos rosas, las celebraciones provocadoras de sus goles, los festivales de bicicletas y una presencia constante en las redes sociales, a menudo de forma llamativa y glamurosa junto a su novia, la influencer Zoe Käppele. Todo eso es legítimo. Tiene derecho a hacerlo. Pero también debe contar con que esa mezcla que divide opiniones se vuelva en su contra durante las crisis deportivas.

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Hace tiempo que hemos llegado a ese punto. Lo que probablemente sorprendió a Karl fue quién lo criticó y con qué dureza: el presidente de honor Uli Hoeness, y en público. En una entrevista con Welt am Sonntag hace una semana, Hoeness pidió más «humildad» por parte de Karl y más «presión» sobre él, y anunció una «conversación seria» con el jugador. Es cuestionable que esa sea la forma adecuada de tratar al mayor talento que ha tenido el club en mucho tiempo. En principio, resulta más sensato mantener una «conversación seria» de ese tipo en privado que anunciarla públicamente. En esta etapa y a su edad, Karl merece más respaldo dentro del propio club.

Vistas sus buenas actuaciones contra el SC Friburgo y el 1. FC Magdeburgo, las recientes críticas del director deportivo Max Eberl, que hasta entonces siempre había defendido a Karl con vehemencia, resultaron casi aún más sorprendentes que las palabras de Hoeness. Tras el partido contra el Magdeburgo, Eberl dijo que atravesaba un «bache» deportivo y que había cometido «algún que otro paso en falso». El comportamiento de Karl fuera del campo puede gustar o no. Lo primero probablemente sea más habitual entre los adolescentes; lo segundo, entre quienes nacieron en una época en la que «Karl» era principalmente un nombre de pila, como Hoeness o Eberl. Pero hay algo claro: hasta ahora, Karl no ha cometido ningún «paso en falso» grave.

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¿Comentarista de televisión o representante? Michael Ballack debe decidirse

Por eso era totalmente legítimo que su representante lo defendiera públicamente de las críticas. Michael Ballack respondió a las declaraciones de Eberl y Hoeness antes del gran duelo con argumentos bastante sólidos. El problema es que lo hizo desde su segundo empleo: como comentarista de DAZN. La función de los comentaristas de televisión es analizar con imparcialidad y formarse una opinión. Sobre todo hoy en día, cuentan con una audiencia considerable. La función de los representantes, por su parte, es presentar siempre a sus clientes bajo la mejor luz posible. Desempeñar ambas funciones a la vez conduce inevitablemente a un conflicto de intereses.

Ballack desempeña actualmente una doble función imposible de sostener, que ya dejaba un regusto extraño desde la irrupción de Karl hace un año y que, ahora, ya no se puede tolerar. Es indefendible ante los espectadores, que tienen derecho a esperar neutralidad de un comentarista de televisión. También lo es ante cualquier «adversario» de Karl, sean los dirigentes que lo critican o los compañeros que compiten con él por minutos. Ellos también merecen neutralidad. Para salvar la cara, Ballack debe elegir: comentarista de televisión o representante de Karl (la elección no debería resultarle difícil).

Este sábado quedó claro, además, que la doble función de Ballack también causa extrañeza en el Bayern de Múnich. Preguntado por la respuesta de Ballack, Eberl miró con sorna a los periodistas y comentó con intención: «¿Lo dijo como comentarista de DAZN o como representante del jugador? Ahora mismo no lo sé exactamente». Aunque Eberl se encontraba en una situación comprometida por sus declaraciones sobre Karl, innecesarias en realidad, pudo salir del paso con bastante facilidad «gracias» a la cuestionable doble función de Ballack.

¿Y el propio Karl? No dijo nada después de dejar escapar sobre el césped la oportunidad de relegar todos los debates a un segundo plano. Tras entrar como suplente, tuvo un remate bien avanzado el tiempo añadido, pero, en lugar de marcar el gol de la victoria contra el Dortmund, estrelló el balón en el larguero. En cualquier caso, es probable que tenga muchas oportunidades de reivindicarse sobre el campo próximamente debido a la plaga de lesiones del Bayern de Múnich.