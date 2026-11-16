«¿Estás seguro?»: el jefe del Bayern de Múnich revela dudas sobre Vincent Kompany

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El ex presidente de la junta directiva del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, ha revelado que, cuando el club fichó a Vincent Kompany, tenía dudas sobre su idoneidad para el puesto en el conjunto más laureado de Alemania.

«Recuerdo que Max Eberl propuso el nombre de Vincent Kompany en una reunión interna», explicó Rummenigge, actualmente miembro del consejo de supervisión del FCB, en una entrevista con bundesliga.com sobre la búsqueda de entrenador del club en la primavera de 2024. «Le pregunté: “¿Estás seguro?”. Él me dijo: “¿Por qué?”. Y yo le respondí: “Acaba de descender de la Premier League”».

Rummenigge añadió: «Nunca habíamos contratado a un entrenador que acabara de descender, ni en la Bundesliga ni en ningún otro lugar. Debatimos largo y tendido si teníamos el valor de dar ese paso».

Finalmente, la cúpula del club decidió asumir el riesgo y contrató a Kompany como nuevo entrenador. El belga se hizo cargo del equipo de Múnich el 1 de julio de 2024, después de una temporada sin títulos, y sucedió a Thomas Tuchel, con quien el club había acordado previamente la separación. Antes de llegar al FCB, Kompany había descendido de la Premier League con el FC Burnley.

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Sin embargo, los temores de Rummenigge no se hicieron realidad. Kompany está cosechando grandes éxitos en el Bayern y, desde su nombramiento, ha ganado con el FCB, entre otros títulos, dos campeonatos de Alemania y una Copa de Alemania. «Es alguien especial», dice ahora también el ex presidente de la junta directiva sobre el belga.

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¿Por qué estuvo ausente Vincent Kompany del Bayern de Múnich recientemente?

Recientemente, Kompany no había podido estar con el Bayern tras sufrir un desvanecimiento debido a una irritación de las meninges. Sin embargo, el belga ya ha retomado su trabajo en la Säbener Straße y volverá al banquillo después del parón de selecciones.

Hace unas tres semanas, el técnico de 40 años fue trasladado al hospital y sometido a pruebas tras desplomarse durante una sesión de entrenamiento del equipo reserva del Bayern. Las pruebas detectaron una irritación de las meninges y, durante su posterior recuperación, a Kompany se le impuso una estricta prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol. Durante su ausencia, su segundo entrenador, Aaron Danks, lo sustituyó.