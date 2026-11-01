¿Estás de acuerdo con él? Un experto arbitral da su opinión sobre la anulación del penalti concedido al Racing ante el Real Madrid

El partido entre el Real Madrid y su anfitrión, el Racing de Santander, estuvo marcado por numerosas jugadas que generaron una gran polémica arbitral, entre ellas la decisión de señalar un penalti a favor del equipo local tras un toque con la mano sobre Tchouameni, para después revocar la decisión.
En el minuto 75, el árbitro José Luis Munuera Montero señaló un penalti a favor del Racing, pero rectificó su decisión tras revisar la jugada con el videoarbitraje.
El experto arbitral Pablo González Fuertes comentó la jugada en el programa «Marcador» de Radio Marca, donde señaló: «Finalmente corrigió su error y no pitó el penalti porque se dio cuenta de que el balón tocó a Tchouameni, rebotó en él y le golpeó en el brazo».
Y añadió: «Si hubiera sido un jugador del Racing quien tocara el balón, entonces sí habría que castigar al jugador con un penalti».
El Real Madrid logró un merecido triunfo ante su anfitrión, el Racing de Santander (3-0), en el partido que los enfrentó en el estadio de El Sardinero, dentro de la competición de la Liga española, con lo que el conjunto blanco mantiene su racha de victorias y recorta la distancia con el líder Barcelona a 3 puntos, afianzando su posición en el tercer lugar de la clasificación.