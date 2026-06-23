Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-EURO-2008-UEFA-PLATINI-PRESSERAFP
Abobakr El Mokadem

Traducido por

¿Estás de acuerdo con él? Platini apuesta por Portugal como ganadora del Mundial

Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
Noruega vs Francia
Noruega
Francia
C. Ronaldo
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.
Noruega
Francia

«Creo que el destino de Cristiano está en sus manos»

La leyenda francesa Michel Platini sorprendió a todos al pronosticar al ganador del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

De visita en Turín, Platini respondió sobre el posible campeón del Mundial de 2026.

 El exjugador francés ve a Portugal como gran favorita, pese a su empate inicial contra la República Democrática del Congo (1-1).

Declaró a Foot Mercato: «Apuesto por Portugal. Si veis cómo juega el París Saint-Germain con sus portugueses en el centro del campo, creo que pueden sorprendernos».

Además, afirmó: «El futuro de Cristiano Ronaldo depende de él; decidirá cuándo parar. Su físico le permitirá jugar más tiempo que yo».

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA

Y añadió: «Tuve mala suerte con mi lesión en el Mundial de 1986 y con la tragedia del estadio de Heysel; pasé por muchas experiencias que me llevaron a retirarme antes de tiempo».

Concluyó: «Si Ronaldo sigue apasionado, como lo está, querrá seguir jugando; y si el entrenador lo alinea, hace lo correcto».

Anuncios