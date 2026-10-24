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Gary Lineker ha hecho un duro análisis de la situación actual del Manchester United y ha advertido a Cesc Fabregas de que irse a Old Trafford sería un error para su carrera. La cotización del exjugador de Arsenal, Barcelona y Chelsea está subiendo rápidamente después de llevar al Como a una contundente victoria sobre el equipo de Michael Carrick en la Champions League.

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Carrick, en el punto de mira tras una dura derrota en la Champions League

La posición de Carrick como entrenador del Manchester United está sometida a un intenso escrutinio tras la contundente derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League el miércoles. El duro revés europeo ha avivado las dudas sobre su futuro a largo plazo en Old Trafford, y según se informa, la directiva del club está estudiando posibles alternativas por si decide cambiar de entrenador.

Al frente del conjunto italiano está Fabregas, un técnico que acaba de iniciar su carrera en los banquillos. El español ha causado una gran impresión desde que empezó a entrenar y ha transformado a su equipo en un bloque formidable, capaz de desarbolar a grandes clubes europeos. Como es natural, sus primeros éxitos lo han situado entre los candidatos a suceder a Carrick en Manchester.

«Estaría loco si aceptara ese puesto»

Getty Images

En el pódcast The Rest is Football, Lineker advirtió a Fabregas de los riesgos de dejar su prometedor proyecto en Italia para sentarse en el banquillo de Old Trafford. El exdelantero de Inglaterra cree que dirigir al Manchester United es, ahora mismo, una perspectiva peligrosa para cualquier entrenador emergente.

«En algún momento tendrá que tomar una decisión importante, porque, si sigue cosechando éxitos con el Como, aunque sean moderados, un gran club vendrá a por él», afirmó Lineker. «Podría ser el United. ¡Si acepta ese puesto, estaría loco! Es prácticamente un cementerio».

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Alan Shearer, que comparte con él la presentación del pódcast, coincidió y señaló la elevada rotación de entrenadores en Manchester como una importante señal de alarma. «Sé que es un club de fútbol enorme, pero ahora mismo no es un puesto atractivo, por la cantidad de [entrenadores] que han pasado por allí y la cantidad que han sido despedidos», añadió Shearer. También bromeó sobre las cuantiosas indemnizaciones que suele pagar el club: «Lo único atractivo es que podría recibir una gran indemnización dentro de 12 o 18 meses».

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Fabregas asume la culpa del gol tardío del United

Pese a lograr una victoria memorable ante el gigante de la Premier League, Fabregas fue muy crítico con sus propias decisiones durante el partido. El United consiguió marcar un gol en los últimos minutos tras verse 4-0 por debajo, una pérdida de concentración de la que el excentrocampista del Chelsea y el Arsenal asumió toda la responsabilidad.

«Me arrepiento de los últimos diez minutos porque fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo, ya que hay otro partido y, con 4-0, podíamos administrar un poco la situación», admitió Fabregas tras el pitido final. «Les dije a los jugadores que dejaran de correr y se quedaran en el centro, y es algo de lo que me arrepiento porque soy el primero que siempre les exige luchar hasta el final».

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«Su gol me dolió porque bajamos la intensidad y retrasamos nuestro bloque defensivo, pero fue culpa mía».

Partidos decisivos para un Carrick cuestionado

Getty Images

Carrick afronta ahora un momento decisivo para salvar su etapa en Manchester. Tras una derrota tan contundente en Europa, el entrenador del United debe lograr una reacción inmediata para aplacar el creciente malestar. Si no consigue poner fin pronto a esta mala racha, podría acelerarse un cambio de entrenador en Old Trafford.

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Mientras tanto, Fabregas intentará mantener la buena dinámica del Como. Tras ordenar expresamente a sus jugadores que reservaran fuerzas en los últimos minutos ante el United, su plantilla estará descansada para afrontar los próximos compromisos, lo que reforzará aún más la reputación de su entrenador como uno de los técnicos jóvenes más prometedores de Europa.