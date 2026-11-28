Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona ha recibido un nuevo golpe en el apartado de lesiones después de que el egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del equipo, sufriera un contratiempo físico que podría mantenerlo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

Anuncios

Según el diario español «Mundo Deportivo», Hamza Abdelkarim (18 años) no atraviesa un buen momento, ya que corre el riesgo de perderse varios partidos por lesión.

El delantero egipcio ha alternado en los últimos tiempos entre el primer equipo y el filial, pero sufrió un contratiempo físico durante el entrenamiento del Barça Atlètic de ayer viernes, en la preparación del partido de hoy ante el Terrassa.

Hamza había empezado a recuperarse de unas molestias musculares que le impidieron jugar el partido de la semana pasada ante el Espanyol B, según explicaron entonces fuentes del club.

Según reveló el periodista Achraf Ben Ayad a través de su cuenta en la red social X, Hamza sufrió una recaída física que finalmente lo dejó fuera del partido de hoy.

Anuncios Anuncios

Fuentes cercanas al jugador y conocedoras de su estado se mostraron pesimistas sobre su situación y no descartaron que esté varias semanas de baja por un problema muscular que sufrió en los últimos minutos del entrenamiento de ayer.

Related Topics

El club no ha emitido hasta el momento ningún comunicado oficial sobre el estado del jugador ni ha confirmado que sufra lesión alguna. Todo se ha limitado a su ausencia en el partido de hoy, ya que su nombre no figuraba en la lista de convocados.

Se espera que el entrenador del filial, Juliano Belletti, ofrezca hoy novedades sobre el estado del jugador.

Anuncios

Una oleada de lesiones golpea al Barça Atlètic

El Barça Atlètic atraviesa una situación muy complicada en cuanto a lesiones, ya que actualmente tiene 12 jugadores que no pueden disputar partidos: Eder Aller, Ounstein, Hafiz Gariba, Pacífico, Caicedo, Katovic, Dani Ávila, Juan Hernández, Shane Kluivert, Sama Nomoko, Ibrahim Diarra y, además, Hamza Abdelkarim.

Asimismo, Belletti no puede contar con Bisker, Ebrima y Mayans, que están con sus selecciones disputando el Mundial sub-17.

Anuncios

La dirección del filial azulgrana estudia las posibles causas de la oleada de lesiones que azota a su plantilla, que ya estuvo a punto de provocar la suspensión de su partido ante el Girona B.

La crisis cobra aún más relevancia porque varios jugadores sufren lesiones musculares, entre ellos Ounstein, Gariba, Caicedo, Ávila, Kluivert y Diarra, a la espera de que se conozcan los detalles del estado de Hamza Abdelkarim.

Anuncios

Estas lesiones generan interrogantes dentro del club, sobre todo porque el Barcelona reforzó el pasado verano su estructura de preparación física con la incorporación de especialistas de alto nivel procedentes del primer equipo.