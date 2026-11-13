¿Estará listo? De la Fuente recupera a su arma más peligrosa antes del duelo ante Inglaterra

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Lamine Yamal llegó a la concentración de la selección española en Las Rozas, en preparación para el duelo ante Inglaterra, previsto para el domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, después de haberse ausentado del último partido frente a la República Checa por precaución, quedando así disponible para unirse a sus compañeros bajo las órdenes del técnico Luis de la Fuente, en el decisivo enfrentamiento por el liderato del grupo.

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Según informó el diario español Marca, Yamal se incorporó a la concentración de la selección española junto al resto de los jugadores, tras haber disfrutado del descanso acordado, para quedar a disposición del cuerpo técnico antes del esperado duelo frente a Inglaterra.

La ausencia de Lamine Yamal en el primer partido de los dos que disputará España durante el actual parón internacional generó numerosas dudas, lo que provocó el enfado del seleccionador Luis de la Fuente, quien salió a explicar los motivos de la exclusión del joven extremo de la convocatoria para el encuentro ante la República Checa.

De la Fuente afirmó, antes del duelo en Praga: «Es triste y lamentable que algunos hablen en la vida sin conocer la verdad. Por eso he venido a aclarar las cosas. Lamine sufre una inflamación en la rodilla, ha sido examinado por el cuerpo médico de la selección y decidí que lo mejor, para evitar este viaje, era que se quedara en su casa y se entrenara con su club».

El seleccionador de España añadió: «No me preocupan los mensajes que llegan desde fuera, porque ya estoy aquí para aclarar las cosas. La gente inventa justificaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Lamine no goza de ningún privilegio, y habríamos tomado la misma decisión con cualquier otro jugador».

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El técnico español volvió a hablar de la lesión del joven extremo en tono enfadado, declarando: «Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor y de credibilidad, y la invención de las cosas. Por eso he revelado más detalles de los que debería, pero es la única manera de que la gente conozca la verdad de lo que pasó. No soporto a las personas que intentan engañarte y mentirte».

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Un duelo que decide el liderato

Lamine Yamal ya está listo para disputar el partido más importante del grupo, tras haber disfrutado del descanso acordado, en un encuentro ante Inglaterra que determinará la identidad del líder del grupo, que obtendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de las Naciones de Europa en su estadio.

La selección inglesa afronta el duelo con la ambición de vengarse y de arrebatar a España el liderato del grupo, después de haber perdido ante ella en el intenso partido que las enfrentó en el estadio de Wembley.

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Por su parte, Luis de la Fuente contará con los servicios del jugador más peligroso de la selección española, después de que Yamal llegara a la concentración en buen estado físico, aprovechando el descanso del que disfrutó, para estar listo para disputar el esperado encuentro.