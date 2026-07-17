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Enzo FernandezGetty

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«Están trabajando en mi casa»... Una declaración impactante de Enzo Fernández que desata la ira de los ingleses

Enzo Fernández
Inglaterra
Chelsea
World Cup
Inglaterra vs Argentina
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EE. UU.

La estrella argentina intentó defender a su mujer, pero lo estropeó todo.

El centrocampista argentino Enzo Fernández ha provocado indignación en redes de Inglaterra y Argentina tras sus polémicas declaraciones después de que su selección avanzara a la final del Mundial 2026.

El mediocampista del Chelsea habló tras la victoria 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del miércoles, reviviendo la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

El centrocampista salió en defensa de su esposa, Valentina Cervantes, quien había recibido duras críticas por afirmar que sus hijos no saltarían al corear el cántico «Quien no salta es inglés».

En una entrevista con el canal argentino «Todo Noticias», el jugador trató de aclarar la postura familiar, pero sus palabras avivaron la polémica: «Lo que dijo mi mujer no tuvo mala intención. Simplemente respetamos a las personas que trabajan con nosotros en casa, y son ingleses».

Y añadió: «Conocemos la historia detrás de este partido; solo queríamos llegar a la final. Defendemos a nuestro país y lo damos todo por los argentinos, por los que cayeron en las Malvinas».

Sus palabras generaron fuertes críticas en Inglaterra, donde muchos las interpretaron como un menosprecio hacia quienes “trabajan en su casa”, actitud considerada altiva e inapropiada para un jugador que vive en Londres.

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