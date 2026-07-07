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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Estamos orgullosos de vosotros»... Al-Sisi consuela a la selección egipcia tras su eliminación del Mundial

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Los «Faraones» se despidieron con un final dramático ante Argentina

El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, envió un mensaje de apoyo a la selección tras su eliminación del Mundial 2026.

El equipo cayó 2-3 ante Argentina en octavos de final tras haber liderado 2-0.

El presidente escribió en sus redes: «Gracias a los héroes de la selección por su digna actuación y por lograr un hito sin precedentes en el fútbol egipcio».

Y añadió: «Estamos orgullosos de vosotros y de vuestro logro, y el futuro os depara lo mejor, si Dios quiere».

Fue la primera vez que Egipto alcanzó los octavos de final, tras tres eliminaciones en fase de grupos.

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