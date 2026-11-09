Una política marroquí respondió a las amenazas españolas de retirarse de la organización del Mundial 2030 en caso de que se asigne a Marruecos la tarea de organizar el partido final.

Marruecos, España y Portugal comparten la organización del Mundial 2030, pero existe un gran conflicto por albergar el partido final del torneo.

El expediente de la sede de la final del Mundial 2030 se ha convertido en un asunto político en España, con la cercanía de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre en curso, después de que se intensificara la disputa entre los partidos y las figuras destacadas en torno al derecho de España a albergar el partido final.

El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que está dispuesto a llevar a su país a retirarse de albergar el Mundial 2030 si la Federación Internacional de Fútbol decide conceder a Marruecos el derecho a albergar el partido final.

Feijóo, líder del Partido Popular, agregó que es evidente que España albergue este acontecimiento.

Por su parte, Ilham Belfhili, secretaria general del partido de la Unión Marroquí por la Democracia, señaló que albergar la final del Mundial 2030 es un asunto deportivo que se rige por los criterios de la Federación Internacional de Fútbol y de sus comités competentes, lejos de las pujas partidistas que controlan el discurso de algunos actores políticos españoles con la cercanía de las elecciones anticipadas.

Afirmó, en declaraciones exclusivas al periódico marroquí "Hespress", que "las orientaciones de la derecha española hacia los asuntos de Marruecos no son fruto del momento, sino que se remontan a los sucesos de Ceuta y Melilla del verano de 2026, pues esta corriente busca politizar los expedientes y encontrar cualquier resquicio para perjudicar al Reino".

Belfhili aclaró que si la FIFA decide asignar la final al Gran Estadio de Benslimane, y España opta por retirarse, "ese es un asunto que le concierne únicamente a ella y no cambia en nada la realidad".

Y agregó: "Marruecos posee los recursos y la preparación para organizar el Mundial con éxito, incluso si Portugal y España se retiran juntos".

Expresó su rechazo categórico a "mezclar el deporte con la política", subrayando que el fútbol es "un mensaje humano universal que acerca a los pueblos", y añadió que "el aprovechamiento por parte de la derecha española de las promesas del Mundial para ganar los votos de los electores es una puja electoral aislada que no concierne a Marruecos".

Recalcó que "Marruecos es un Estado de instituciones que respeta las decisiones de los organismos internacionales, sean cuales sean".