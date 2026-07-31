Tras una reunión del comité al margen de la concentración de entrenamiento en Kitzbühel el miércoles, en la que, según informaciones del diario Bild, también el interés del Borussia Dortmund en Said El Mala fue un tema candente, el técnico de 40 años volvió a pronunciarse un día después, en un encuentro con los medios, sobre los rumores en torno a la estrella emergente de los Geißböcke.

Según Kessler, todavía no ha llegado ninguna oferta que pudiera servir de base para unas negociaciones. "Llevamos semanas con varias cosas sobre la mesa. Pero nada que me haya llevado a pensar en dejar salir al jugador", dijo. Recientemente se informó de que el BVB había presentado una oferta que estaría claramente por debajo del paquete total exigido de 50 millones de euros. El diario Bild informó de una cantidad fija de 34 millones de euros, que podría crecer hasta los 44 millones mediante bonificaciones.

Se dice que solo con 45 millones de euros fijos el FC se lo pensaría. Pero no solo por eso Kessler siente actualmente "0,0 presión" para dejar salir a El Mala. El jugador de 19 años todavía tiene contrato por cuatro años y no existe cláusula de rescisión. También convence su rendimiento en los entrenamientos. "Tenemos a un jugador fantástico, todo Colonia adora al chico, todos aquí en el staff y en el equipo adoran al chico", subrayó, antes de añadir: "Y cuanto más veo a Said cada día en los entrenamientos, menos interés tengo en dejarle salir. Más aún cuando veo cómo él y su familia están manejando la situación. Sigo convencido de que jugará para nosotros esta temporada. A día de hoy no hay motivo para pensar otra cosa. Said tendrá un papel importante con nosotros esta temporada". Palabras mucho más contundentes en comparación con las que había elegido hace apenas unos días ante kicker .

¿Advertencia al BVB? Kessler prohíbe conversaciones con El Mala

Además, Kessler evitó deliberadamente mencionar al club interesado. "Por norma general no revelo de quién llegó una oferta", afirmó. Hace unos días ya habían surgido rumores según los cuales la directiva del FC se había mostrado "irritada" por la última oferta del BVB. Además, Kessler lanzó una especie de advertencia: "Ningún club debería hablar personalmente con el jugador. Nosotros lo manejamos así y doy por hecho que los otros clubes también lo hacen y que cada competidor respeta la normativa".

Sin embargo, según se comenta, El Mala ya habría mantenido conversaciones con el BVB y, de acuerdo con una información de Express, también habría alcanzado ya un acuerdo entre bastidores con los responsables para una colaboración como posible sucesor de Karim Adeyemi (FC Barcelona). También su madre, Sabrina El Mala, que al parecer ya había hecho fracasar el traspaso al FC Brentford por la falta de perspectiva en la Champions League, estaría en estrecho contacto con la cúpula directiva de Dortmund. En Dortmund le esperaría un salario de 5,5 millones de euros, que podría aumentar hasta 8,5 millones más adelante.

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Kessler se muestra claro: las pretensiones por El Mala aún podrían subir

Aun así, Kessler anunció que el precio de El Mala seguirá subiendo si el pulso se alarga todavía más de lo que ya lo ha hecho: "Pero también es evidente que cuanto más nos acerquemos al inicio de la temporada, más puede cambiar también nuestra posición respecto a determinadas ofertas". En esa misma línea también se había pronunciado recientemente el responsable de planificación de plantilla del Colonia, Tim Steidten. "También es siempre una cuestión de tiempo: si tus arcas no se llenan hasta dos días antes del cierre del mercado, en ese momento tampoco vale de nada", dijo, antes de añadir: "Estamos absolutamente tranquilos con ello. Said es jugador del 1. FC Köln y se siente muy cómodo, y nosotros nos sentimos igual de cómodos con Said, así que ahora mismo no hay absolutamente ningún motivo para hablar de otra cosa".

Además del BVB, sobre todo clubes ingleses estarían trabajando en el fichaje de El Mala; el FC Liverpool y el Newcastle United han sido mencionados recientemente como interesados. El FC incorporó al joven en 2024 procedente del Viktoria Köln, aunque inicialmente lo cedió por un año más al equipo de la tercera división. La pasada campaña fue, por tanto, la primera de El Mala en la Bundesliga, y con 13 goles y cinco asistencias en 34 partidos de liga contribuyó de forma decisiva a la permanencia del Colonia.



