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Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Estamos encajando goles tontos!»: Enzo Maresca señala a los jugadores del Manchester City después de que la derrota ante el Brighton deje al descubierto problemas defensivos recurrentes

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, ha lanzado una seria advertencia a sus jugadores y les ha exigido que dejen de encajar «goles tontos», que han echado por tierra su inicio perfecto de temporada en la Premier League. El técnico italiano expresó su frustración después de que errores defensivos individuales resultaran decisivos por segunda vez en una semana.

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Los errores individuales le salen caros al City

El inicio perfecto del Manchester City en la Premier League ha sufrido un serio revés: los errores individuales siguen empañando su dominio sobre el terreno de juego. Después de arrancar la temporada con siete victorias consecutivas, el vigente campeón ha encadenado dos derrotas. Una semana después de que Marc Guehi y Gianluigi Donnarumma fueran objeto de críticas por su papel en la derrota ante el Aston Villa, Matheus Nunes quedó en el punto de mira por un fallo defensivo que permitió al Brighton llevarse los tres puntos.

«Ahora mismo estamos encajando goles evitables por errores tontos y esperamos poder evitarlos en el próximo partido», declaró Maresca a la web oficial del club. «Por desgracia, les está pasando a nuestros jugadores, pero creo que forma parte del juego, del fútbol. Nos ha ocurrido muchas veces. Tenemos que analizarlo, entender qué podemos hacer mejor e intentar seguir adelante».

Añadió: «Está claro que no estamos contentos. Ni los jugadores, ni yo, ni el cuerpo técnico; nadie está contento cuando perdemos partidos. Pero sabíamos que no íbamos a ganarlos todos, así que estos momentos llegan. Solo tenemos que intentar mejorar, seguir adelante y volver a ganar lo antes posible».

Maresca lamenta las ocasiones desaprovechadas

Pese a controlar buena parte del partido y generar varias ocasiones claras, el City no supo aprovechar su presión ofensiva. La falta de acierto de cara a portería, sumada a la fragilidad defensiva, ha dejado a Maresca en busca de respuestas. El entrenador señaló que en el vestuario reinaba una profunda frustración, similar a la que se vivió tras el reciente tropiezo ante el equipo de Unai Emery.

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«Es una sensación muy parecida a la que tuvimos después del partido contra el Aston Villa», explicó el entrenador. «Por desgracia, creamos ocasiones suficientes para sumar algún punto, pero no marcamos. Ahora mismo las cosas están saliendo así. Hicimos lo suficiente para merecer un resultado positivo, pero tenemos que seguir adelante e intentar ganar partidos. En los últimos dos o tres encuentros esto ha ocurrido varias veces, pero tenemos que analizar cómo podemos mejorar nuestro rendimiento y seguir adelante».

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«Ahora mismo somos el segundo equipo que más goles ha marcado en la Premier League, lo que significa que estamos marcando. Pero estamos encajando goles evitables por errores tontos y esperamos poder evitarlo en el próximo partido».

Una llamada a la disciplina defensiva

El técnico italiano está decidido a impedir que estas debilidades defensivas se conviertan en una tendencia a largo plazo a medida que se intensifica la lucha por el título. Aunque el City sigue siendo uno de los equipos más prolíficos en el último tercio del campo, la falta de concentración atrás le ha hecho perder el liderato de la clasificación. Maresca tratará ahora de corregir las carencias defensivas de su equipo antes del próximo duelo contra el RB Leipzig en la Champions League, el miércoles, con el objetivo de que el City vuelva a la senda de la victoria.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”