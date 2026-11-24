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Unai Emery ha pedido a sus jugadores que afronten el ambiente hostil de Estambul cuando el Aston Villa se mida esta noche al Galatasaray en la Champions League, en el Rams Park. Con el objetivo de acercarse a la clasificación directa para octavos, el técnico español insiste en que su equipo está construyendo algo diferente en un nuevo capítulo europeo.

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Emery pide calma en Estambul

Emery ha pedido al Villa convicción y unión antes de afrontar un exigente partido de Champions League en Turquía . Un buen resultado ante el Galatasaray confirmaría los progresos del Villa en Europa y lo acercaría a octavos. Sin embargo, el técnico sabe que la calidad individual por sí sola no bastará para hacer frente a la intensidad constante del equipo local.

El técnico español insiste en el orden y la unidad

Emery está decidido a impedir que el ambiente intimidante o el juego de alta intensidad del Galatasaray alteren el ritmo de su equipo. Ya goleó a rivales turcos en sus anteriores partidos de Champions League en casa: ganó 6-1 al Bursaspor con el Valencia en noviembre de 2010 y 6-0 al Fenerbahce en la segunda jornada. Pero el técnico español sabe que jugar fuera de casa en Estambul exige una disciplina absoluta.

En declaraciones a TNT Sports, Emery afirmó: «Tenemos que centrarnos en nuestro plan de partido sobre el terreno de juego. También tenemos que ayudarnos unos a otros, mantener siempre una actitud positiva entre nosotros e intentar sentirnos fuertes, cómodos y seguros al jugar, incluso cuando el público esté en nuestra contra.

«En el campo se trata de jugar al fútbol, ganar los duelos, intentar construir el juego y mantener nuestra estructura lo más sólida posible».

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Emery elogia la aportación de Torreira

Más allá del ambiente, Emery espera un duro examen táctico ante un Galatasaray bien organizado y con calidad en todas sus líneas. El técnico del Villa destacó especialmente al centrocampista Lucas Torreira, aunque también reconoció la fortaleza del resto de la plantilla de Okan Buruk mientras su equipo sigue evolucionando en Europa.

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«Sobre todo en la presión, tienen muy buenos jugadores», dijo Emery. «Torreira, en el centro, está jugando realmente de maravilla. Tienen muy buenos extremos. Tienen muy buenos centrales y muy buenos porteros. Creo que el entrenador [Okan Buruk] también está haciendo un muy buen trabajo.

«Pero estamos en un nuevo capítulo y ahora estamos construyendo algo diferente».

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Una dura prueba en el Rams Park

El Villa llega al partido del martes en el Rams Park a un solo gol de igualar los 13 que marcó en toda la fase de liga de 2024-25. Sin embargo, superar al Galatasaray en su estadio no será tarea fácil para el equipo de Emery. El conjunto turco ha ganado sus tres últimos partidos en casa contra rivales ingleses: venció 3-2 al Tottenham y 1-0 al Liverpool en dos ocasiones.