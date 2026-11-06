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Thomas Tuchel ha admitido que su relación con Jude Bellingham ha tenido «altibajos», pero asegura que ahora están en un buen momento tras convocar a su hermano Jobe Bellingham para los partidos de Inglaterra contra Croacia y España en la Liga de Naciones. El seleccionador inglés también reveló que pidió disculpas a Kobbie Mainoo delante de la plantilla por haberlo dejado fuera del Mundial.

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Tuchel convoca a Jobe Bellingham tras el apoyo de Jude

Tuchel sorprendió al subir a Jobe de la sub-21 para los dos partidos de la próxima semana, después de que Alex Scott, del Bournemouth, se lesionara y de que Myles Lewis-Skelly, del Arsenal, fuera sancionado para el duelo del jueves contra Croacia en Wembley. Al anunciar la convocatoria, Tuchel admitió que él y Jude no siempre han estado de acuerdo y reveló que la estrella del Real Madrid había defendido la convocatoria del centrocampista de 21 años del Borussia Dortmund.

«Por supuesto, nuestra [relación] ha tenido altibajos, pero ahora estamos bien», dijo Tuchel. «Me encanta ser su entrenador. Es un jugador de primer nivel, muy influyente, y creo que el sentimiento es mutuo».

Tuchel pide disculpas a Mainoo por no darle minutos en el Mundial

Tuchel también reveló que pidió disculpas a Mainoo delante de toda la plantilla después de que el centrocampista del Manchester United no disputara ni un minuto en el Mundial celebrado en América. «Lo dije delante del equipo y del cuerpo técnico», explicó. «Le dije: “Perdona por no ponerte a jugar, no hiciste nada malo, la responsabilidad es mía”. Estaba decepcionado y creo que eso le hizo perder algo de confianza».

Mainoo vuelve a quedarse fuera tras retirarse por lesión de la concentración de octubre. Tuchel añadió: «Entonces estaba lesionado y el Manchester United sufrió un bajón considerable de rendimiento. Por eso se ve perjudicado».

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Palmer y Foden se quedan fuera de la convocatoria de Inglaterra

Cole Palmer, del Chelsea, tampoco tiene sitio esta vez pese a estar en forma y atravesar un buen momento. Tuchel insistió: «No es nada personal y nunca daremos por hecho que no tiene muchas ganas de venir a jugar. Pero hay competencia. Se trata de quienes lo demuestran con hechos y acuden a la concentración».

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Phil Foden, del Manchester City, que no juega con Inglaterra desde marzo, estuvo cerca de volver a la convocatoria antes de regresar al banquillo en el Etihad. «Está cerca y siempre lo estará», dijo Tuchel. «Me encanta como jugador. ¿Cómo no iba a gustarme?».

¿Qué les espera a Tuchel e Inglaterra?

Inglaterra recibe a Croacia el jueves en Wembley antes de enfrentarse a España. Jobe espera debutar con la selección absoluta junto a su hermano.

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Eberechi Eze, que no está siendo titular en el Arsenal, mantuvo su sitio junto a Morgan Gibbs-White, mientras que Foden y Palmer deberán ganarse el regreso con sus clubes.