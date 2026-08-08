«Necesitamos un jugador para el centro del campo, porque Amadou Onana estará de baja toda la temporada y Joao Palhinha es un muy buen jugador que encajaría en nuestros planes», dijo Vidagany al diario Bild al margen de la derrota por 1-2 en el amistoso contra el Bayern de Múnich en Hong Kong el viernes, y añadió: «Estamos en conversaciones, pero actualmente no hay acuerdo».

Al mismo tiempo, Vidagany subrayó «el gran respeto que sentimos por el Bayern de Múnich. Somos clubes amigos, nuestra relación con Max Eberl, Christoph Freund y todos los demás responsables es excelente. Por eso no puedo ni quiero comentar más detalles».

Dirigiéndose a Palhinha, Vidagany promocionó a su club: «Creo que Aston Villa sería un club magnífico para el jugador. En la liga hay seis o siete clubes con un presupuesto mayor que el nuestro. Aun así, en los últimos cuatro años siempre hemos logrado clasificarnos para competiciones internacionales. Eso se debe a nuestro proyecto, a nuestro trabajo como colectivo y a la influencia táctica de Unai Emery, que a mi juicio es uno de los mejores entrenadores del mundo».

El Bayern de Múnich exige supuestamente 25 millones de euros por Joao Palhinha

Según ha trascendido, el vigente campeón de la Europa League y el Bayern de Múnich siguen sin acercar posturas en las negociaciones por un traspaso. Los muniqueses exigen alrededor de 25 millones de euros por el centrocampista portugués, que en 2024 había llegado a Múnich procedente del Fulham FC por 50 millones de euros.

Palhinha no cumplió con las expectativas depositadas en él. La pasada temporada jugó cedido en el Tottenham Hotspur, pero no se concretó un traspaso definitivo. Exactamente igual que los otros dos jugadores que regresan de cesión, Sacha Boey y Bryan Zaragoza, el Bayern de Múnich quiere vender sin falta a Palhinha, que tiene contrato hasta 2028. «Para los tres no habrá futuro en el Bayern de Múnich», dijo Eberl a finales de julio. «Si uno decide quedarse aquí, será relativamente duro y complicado para él, porque no va a desempeñar un papel importante».

Además de Aston Villa, también se atribuye interés por Palhinha a Benfica y al Newcastle United. Después de Sandro Tonali (Tottenham), las Urracas probablemente venderán ahora también a un segundo centrocampista importante con Bruno Guimaraes (FC Arsenal).