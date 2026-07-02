Estalló el escándalo en el Ajax: los empleados alertan sobre Jordi Cruijff

En el Ajax crece el malestar por la forma de trabajar del director técnico Jordi Cruijff. Así lo afirma Het Parool tras hablar con diez empleados (actuales y antiguos) y personas implicadas. Según el periódico, varios trabajadores se sienten marginados y echan en falta claridad sobre el rumbo del club.

Según el diario, Cruijff trabaja casi solo con sus allegados: se habría instalado con el ojeador jefe, Joel Lara, en una oficina propia en el complejo De Nieuwe Toekomst, mientras que el departamento de ojeadores apenas participa en las decisiones.

Además, los asuntos clave, como el clima de alto rendimiento y el desarrollo físico de los equipos, los gestionan sobre todo los nuevos colaboradores que él ha incorporado.

La incertidumbre se nota: los empleados desconocen las expectativas del director técnico y reclaman una visión clara. Un trabajador lo resume así: «Cruijff cree que hay que cambiar, pero nunca he oído cómo».

El malestar comenzó poco después de su nombramiento. Una de sus primeras decisiones fue despedir al entrenador del Jong Ajax, Willem Weijs, quien creyó que iba a una entrevista de presentación pero se encontró con la noticia de su salida.

Después, colocó a su hombre de confianza, Óscar García, al frente del Jong Ajax junto con varios miembros españoles del cuerpo técnico. Hasta ahora se han incorporado diez españoles al staff del Ajax 1 y del Jong Ajax, mientras que varios colaboradores neerlandeses clave han dejado el club.

En el club se percibe que Cruijff confía sobre todo en su red personal y que su liderazgo resulta jerárquico y hermético: ni siquiera los cargos de mayor responsabilidad han tenido mucho contacto con él.

Según Het Parool, Cruijff está convencido de que hace falta un cambio de rumbo radical para que el Ajax vuelva rápido al éxito deportivo. Se centra solo en el corto plazo, con la liga como objetivo. En el club se preguntan si ese enfoque basta para que el Ajax progrese de forma estructural.