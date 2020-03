¡Estalla la polémica! Jugadores de la Premier League son acusados de saltarse cuarentena por el Covid-19 para irse de fiesta

La propagación del Covid-19 se acelera en el Reino Unido. De hecho, hasta este domingo se registraron más de 5 mil infectados y han muerto 281 personas a causa de la pandemia que azota al orbe.

Por lo mismo, todos los clubes de la Premier League, al igual que las otras grandes ligas de Europa, decidieron cerrar sus instalaciones y mandar a todos sus futbolistas a sus hogares para que se mantengan en cuarentena preventiva.

Sin embargo, la prensa inglesa asegura que varias estrellas se habrían saltado el confinamiento para irse de fiesta. Según reporta el medio inglés The Sun, jugadores como Dele Alli, Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell y Riyad Mahrez, fueron vistos en diferentes clubes nocturnos londinenses durante el pasado fin de semana.

En el caso del hombre del detallan que "pasó dos noches de fiesta mientras se suspendía la Premier League durante la actual crisis del COVID-19. Bebió cócteles y tragos en clubes de Londres" junto a su novia Ruby Mae y algunos amigos. Por ello, el club 'spur' valora la posibilidad de sancionar al mediapunta inglés.

Posteriormente, cuentan que los compañeros de Claudio Bravo, en el , fueron vistos por anónimos en sitios como Tape, Cirque le Soir y Libertine. En el lugar “bailaban y cantaban rodeados de juerguistas con poca ropa en los lugares de reunión de celebridades”, indica el rotativo.

Lo anterior pese a la petición que realizó Pep Guardiola al plantel donde milita el arquero chileno. “Nos han dado un horario de entrenamiento diario. Confían en ti y tienes que ser profesional. Hay que respetar lo que nos dicen porque es mejor para nuestra salud", indicó el zaguero de los Citizens, Aymeric Laporte.

"Es una locura que lo primero que hacen estos jugadores cuando se cancela el fútbol es ir a un club", comentó un testigo de lo ocurrido.

Cabe recordar que todas las actividades están canceladas en . El gobierno británico ordenó el cierre de escuelas, pubs, restaurantes y recintos deportivos mientras continúe la emergencia sanitaria. De momento, el campeonato estaría estudiando la posibilidad de que el torneo se reanude el próximo 1 de junio, y por lo tanto, acabar lo que queda de temporada en pleno verano.

