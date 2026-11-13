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El exdirector ejecutivo del Bayern de Múnich Oliver Kahn ha criticado al presidente honorífico Uli Hoeness por sus declaraciones públicas sobre la afección neurológica de Jamal Musiala. Kahn, leyenda del club, arremetió contra quien fue su compañero durante muchos años después de que este calificara de problema para la directiva tanto la situación del lucrativo contrato del internacional alemán como su persistente problema de salud.

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Las declaraciones públicas desatan una fuerte polémica

Kahn intervino en el debate después de que Hoeness relacionara públicamente el diagnóstico médico de Musiala con su salario y calificara la situación de «dilema» para el campeón alemán. Aunque el exportero reconoce que las evaluaciones financieras internas sobre jugadores lesionados son habituales, criticó la forma en que se planteó el asunto públicamente. La discrepancia ha generado nuevas tensiones en el Allianz Arena sobre cómo gestiona el club la recuperación del mediapunta.

El antiguo directivo critica las declaraciones públicas

En una publicación en LinkedIn sobre la polémica, el antiguo máximo responsable de la directiva sostuvo que los clubes de élite no pueden renunciar a sus valores cuando un jugador enferma: «No debería actuar como si cumplir un contrato que el propio club firmó fuera un acto extraordinario de humanidad. El club no solo adquirió el rendimiento del jugador, sino que también asumió el riesgo que conllevaba».

«A los clubes les encanta definirse como una familia. El problema surge cuando se habla de familia mientras no cuesta nada y se empieza a hablar de cifras en cuanto resulta caro».

Aunque reconoció que es necesario evaluar a puerta cerrada los contratos a largo plazo, insistió en que la empatía debe seguir siendo fundamental: «La pregunta decisiva es si todavía pueden volver a traducir eso [a términos humanos]. ¿Siguen viendo a la persona detrás del activo que está de baja? ¿Apoya el club al jugador o solo a su contrato?».

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«No es cínico plantearse este tipo de preguntas. Lo poco profesional sería no hacerlo».

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El presidente de honor cuestiona su futuro rendimiento

La polémica comenzó cuando Hoeness apareció en el programa Sonntags-Stammtisch de BR, de la cadena bávara, y señaló que el centrocampista sigue cobrando su salario íntegro mientras afronta una situación médica sin precedentes.

Al explicar en el programa el reto al que se enfrentan los médicos del club, Hoeness declaró: «Nos encontramos ante un dilema en este caso, ya que padece una enfermedad que no puede curarse sin más, aunque puede controlarse hasta cierto punto con medicación».

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Ante las exigencias físicas del fútbol de élite, el veterano directivo también advirtió de que el atacante quizá nunca «recupere el nivel de rendimiento que tenía» antes de desarrollar la enfermedad.

El mediapunta, de baja, busca recuperar su forma física

Pese al debate en la directiva, el Bayern ha prometido todo su apoyo a Musiala. El ganador ex aequo de la Bota de Oro de la Eurocopa 2024, que suma 71 goles y 38 asistencias en 235 partidos, tiene contrato hasta 2030. De baja desde septiembre por una lesión de isquiotibiales distinta, ha regresado recientemente a los entrenamientos sobre el césped. Gestionar con cuidado su carga de trabajo será ahora la prioridad mientras intenta volver a demostrar su valía al más alto nivel europeo.