Varios medios extranjeros aseguran que el ambiente en la concentración de Uruguay es tenso. El malestar afecta al seleccionador Marcelo Bielsa y a algunos jugadores.

Uruguay ha empatado sus dos primeros partidos: 2-2 ante Cabo Verde y 1-1 contra Arabia Saudí, sumando solo dos puntos. Esta noche, a las 2:00 hora de los Países Bajos, se mide a España, líder del grupo, en un duelo que Bielsa califica de «final». Uruguay debe ganar para avanzar.

Varios jugadores, entre ellos Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Sergio Rochet y el capitán Federico Valverde, habrían criticado sus exigentes entrenamientos y decisiones tácticas, y piden un estilo de juego distinto.

Antes, el exdelantero Luis Suárez también criticó a Bielsa. En 2024 lo culpó de dividir al grupo con sus métodos. «Para los jugadores ya será demasiado pronto, están a punto de estallar», dijo entonces el jugador del Inter de Miami.

Bielsa es famoso por sus entrenamientos intensivos. En febrero de 2022 el Leeds United lo despidió tras una oleada de lesiones, y su sucesor, Jesse Marsch, afirmó que el exceso de carga era la causa.

El propio Bielsa reconoce que exige mucho a su plantilla, pero se mantiene fiel a su filosofía de presión intensa, alta carga de entrenamiento y fútbol ofensivo. Esta metodología habría generado de nuevo malestar en la selección.

Los malos resultados, su exigente método de trabajo y la tensa relación con varios jugadores clave someten a Uruguay a una enorme presión. El viernes se mide a España en un partido vital: solo la victoria le mantendrá en la Copa del Mundo después del fin de semana.