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Estados Unidos se ha retirado del Mundial sub-17 de Catar a solo ocho días del inicio del torneo. US Soccer ha alegado preocupación por la seguridad de los jugadores y el personal. El organismo rector ha citado una recomendación de viaje del Departamento de Estado que alerta del riesgo de conflicto armado, y esta retirada de última hora podría acarrear una multa de la FIFA a la federación.

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Estados Unidos se retira del Mundial sub-17 por motivos de seguridad

La selección masculina sub-17 de Estados Unidos ya no viajará a Doha después de que US Soccer comunicara a los jugadores que la federación había cancelado tanto su concentración previa al torneo como su participación en el Mundial, que comienza el 19 de noviembre.

En una carta a la que ha tenido acceso AFP, la federación señaló la alerta de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado para Qatar, que insta a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar sus viajes al país «debido al riesgo de conflicto armado» y exige a los empleados del Gobierno obtener una autorización especial para viajar allí.

Una carta de US Soccer explica la difícil decisión

«Les escribimos para comunicarles la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa al Mundial y nuestra participación prevista en el torneo», decía la carta. «Estamos enormemente orgullosos de la preparación de nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en el Mundial.

«Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales, entre ellas la alerta de viaje de nivel 3 del Departamento de Estado de Estados Unidos para Qatar y las directrices relacionadas para el personal de la Embajada y sus familias, ya no podemos participar en el torneo. El bienestar de nuestros jugadores y nuestro personal siempre será nuestra máxima prioridad». La carta añadía: «Les agradecemos profundamente su compromiso con US Soccer y compartimos su decepción por estas circunstancias».

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Estados Unidos podría recibir una multa de la FIFA por retirarse a última hora

Un portavoz de US Soccer afirmó que la federación no daría detalles sobre cómo tomó la decisión, mientras que, según ha podido saber The Guardian, la FIFA fue informada el miércoles. El reglamento de la FIFA establece que las selecciones clasificadas deben participar o afrontar una multa. Si se retiran en los 30 días previos al inicio del torneo, la multa es de 20.000 CHF (unos 24.000 dólares). Se ha solicitado a la FIFA que se pronuncie al respecto.

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¿Qué sucederá ahora con el Mundial sub-17?

El torneo sigue previsto para el 19 de noviembre en Doha, con la participación de 48 selecciones. Estados Unidos había quedado encuadrado en el grupo J junto a Montenegro, Argelia y Chile, con una plantilla que incluía a varios jóvenes prometedores de clubes de la MLS y del extranjero.

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Qatar acoge durante cinco años consecutivos la competición, que pasó a celebrarse anualmente el año pasado.