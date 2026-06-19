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Sydney Jordan

Traducido por

Estados Unidos logra una nueva victoria y se clasifica para la fase eliminatoria

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup

Estados Unidos ganó 2-0 a Australia en Seattle y avanzó a las eliminatorias del Mundial. Un autogol de Cameron Burgess y un cabezazo de Alex Freeman sellaron el triunfo. 

El encuentro comenzó intenso: Australia presionó, pero Estados Unidos golpeó primero. Tras una rápida jugada, Folarin Balogun centró fuerte y el balón, tras rebotar en el defensa Cameron Burgess, se coló en su propia portería.

Los Socceroos respondieron rápido: Mathew Leckie disparó desde el borde del área y el balón rozó el larguero. A partir de ahí, Estados Unidos controló el partido con posesión prolongada, aunque sin crear muchas ocasiones claras.

Justo antes del descanso, el equipo de Mauricio Pochettino sentenció el 2-0. El gol, anotado por Alex Freeman tras asistencia de Sergiño Dest, fue validado por el VAR tras revisar el posible fuera de juego.

Poco después del descanso, Balogun se plantó solo ante Beach, pero dudó y Circati bloqueó su disparo.

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Aun así, los australianos gozaron de dos ocasiones seguidas para recortar distancias. Nestory Irankunda se filtró tras la defensa y cedió a Cristian Volpato, quien, libre en el área, no acertó a encontrar la portería. Poco después, Connor Metcalfe remató desde el borde del área, pero su intento, flojo, fue presa fácil para Matt Freese.

La zaga local sufrió, pero Australia no generó ocasiones claras. Estados Unidos pudo sentenciar tras el descanso y no lo hizo, por lo que tuvo que seguir luchando por la victoria. Al final, Australia no marcó y Estados Unidos selló su pase a la siguiente ronda con su segunda victoria consecutiva en el grupo D.

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