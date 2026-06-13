Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Estados Unidos logra su mayor victoria en 96 años... e Irak es el único punto a favor de Paraguay

World Cup
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
USA vs Australia
Australia
Francia vs Iraq
Francia
Iraq
Irak
EE. UU.
Paraguay
Australia
Francia

La selección estadounidense ha empezado con fuerza el Mundial

La selección estadounidense debutó con goleada (4-1) ante Paraguay este sábado por la mañana, hora de Greenwich, en uno de los resultados destacados de la primera jornada del Mundial 2026.

Es su mayor goleada en la Copa del Mundo, pues nunca antes había ganado por más de tres tantos.

Antes solo lo logró en 1930: 3-0 a Bélgica y 3-0 a Paraguay.

Leer también

Posible guerra... El París Saint-Germain pone al estrella del Barcelona en su agenda de verano

Ancelotti define el papel de Vinicius ante Marruecos.

Para Paraguay fue un récord negativo: recibió 4 goles en un partido mundialista por primera vez desde su 3-7 contra Francia el 8 de junio de 1958, según «stats foot».

El sufrimiento paraguayo no acabó ahí: la Albirroja mantiene un balance pobre en sus debut mundialistas.

Tras perder con Estados Unidos, suma solo una victoria en nueve estrenos mundialistas, con cuatro empates y cuatro derrotas.

Su único triunfo en debuts mundialistas data de 1986, cuando venció a Irak 1-0.

Anuncios