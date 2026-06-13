La selección estadounidense debutó con goleada (4-1) ante Paraguay este sábado por la mañana, hora de Greenwich, en uno de los resultados destacados de la primera jornada del Mundial 2026.

Es su mayor goleada en la Copa del Mundo, pues nunca antes había ganado por más de tres tantos.

Antes solo lo logró en 1930: 3-0 a Bélgica y 3-0 a Paraguay.

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Para Paraguay fue un récord negativo: recibió 4 goles en un partido mundialista por primera vez desde su 3-7 contra Francia el 8 de junio de 1958, según «stats foot».

El sufrimiento paraguayo no acabó ahí: la Albirroja mantiene un balance pobre en sus debut mundialistas.

Tras perder con Estados Unidos, suma solo una victoria en nueve estrenos mundialistas, con cuatro empates y cuatro derrotas.

Su único triunfo en debuts mundialistas data de 1986, cuando venció a Irak 1-0.