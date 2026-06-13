Estados Unidos debutó con victoria en el Mundial. En el SoFi Stadium de Inglewood, California, el anfitrión venció 4-1 a Paraguay. Un autogol y dos tantos de Folarin Balogun pusieron el 3-0 al descanso. EE. UU. lidera el Grupo D, donde Australia y Turquía aún no han jugado.

El técnico Mauricio Pochettino alineó a Sergiño Dest en la derecha y a Malik Tillman en el medio; Ricardo Pepi entró en la segunda parte.

En Paraguay, Julio Enciso, quien se había lesionado ante Nicaragua, fue titular. Tras la actuación de Katy Perry, Danny Makkelie pitó el inicio.

Estados Unidos empezó soñando: contraataque de Weston McKennie, asistencia a Christian Pulisic, centro del ‘Capitán América’ y desvío en propia puerta de Damián Bobadilla tras el remate de McKennie: 1-0.

Paraguay apenas inquietó con un disparo de Enciso fuera.

La pausa de hidratación no alteró el guion: Estados Unidos seguía dominando y Balogun creyó marcar el 2-0 tras otra jugada rápida, aunque se encontraba en fuera de juego.

Un minuto y medio después, Balogun acertó. El delantero del AS Mónaco recibió desde la izquierda y, con espacio, colocó el balón en la escuadra ante Orlando Gill: 2-0.

Richards (cabezazo fuera) y McKennie (parada de Gill) estuvieron cerca del tercero antes de que, en el descuento, Balogun recortara a Alderete y colocara el balón en la escuadra: 3-0.

En la segunda parte, EE. UU. bajó el ritmo, aunque Paraguay, ya superado, apenas reaccionó.

A los 70 minutos, Enciso cabeceó un centro desde la izquierda y Mauricio, libre de marca, batió a Freese con un remate colocado: 3-1.

Ricardo Pepi falló un pase de gol y Tillman remató flojo, pero ya no hubo más peligro.

En el descuento, Giovanni Reyna cerró la cuenta con un magnífico disparo con el exterior del pie derecho: 4-1. Un inicio muy convincente para Estados Unidos.