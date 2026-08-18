Borussia Dortmund se ahorró la posible pulla. En el anuncio oficial del fichaje de Joey Veerman, que llega procedente del PSV Eindhoven por 22 millones de euros gracias a una cláusula de rescisión y firmó hasta 2031, el BVB no dijo en ningún momento nada sobre el carácter del nuevo centrocampista.

Y probablemente fue lo correcto. Al fin y al cabo, esa palabra ya había generado suficiente revuelo en torno al jugador de 27 años en los últimos meses. El origen del debate, muy intenso en Países Bajos, fue una rueda de prensa celebrada a finales del pasado mes de marzo.

«El carácter de Joey es... diferente», dijo entonces sobre Veerman el ya exseleccionador Ronald Koeman. Koeman ya estaba seguro por aquel entonces: no convocaría a Veerman para el Mundial. «Hablé con Joey y le dije que para la posición de mediocentro izquierdo no es ni mi primera ni mi segunda opción», afirmó. «Si todos están en forma, no entra en la convocatoria para el Mundial. En su posición me decanto por otros tipos de jugadores».

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Joey Veerman: mejor asistente de la Eredivisie en 2024 y 2026

No era la primera vez que Koeman actuaba así. Entre ambos hay antecedentes. Koeman ya había sustituido prematuramente a Veerman, con 0-1 en el marcador, en el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 contra Austria, que terminó con derrota por 2-3, después de solo 35 minutos. En octavos, cuartos y semifinales, Veerman volvió a tener minutos, pero después no fue convocado nunca más.

«Fue una situación extrema», dijo por eso Koeman hace cinco meses sobre su decisión ante Austria. «Puedo imaginar que para un jugador es muy doloroso ser sustituido después de 35 minutos. No es que piense: no quiero a alguien con ese carácter. El carácter influye, pero es ante todo una decisión deportiva», subrayó el entrenador.

El propio Veerman acabó estallando al final de la pasada temporada. En ella se proclamó campeón con el PSV por tercera vez consecutiva. Veerman firmó el mejor de sus cuatro años en Eindhoven. Marcó ocho goles y dio 14 asistencias: nadie fue mejor en la Eredivisie. Tampoco en 2023/24 se superaron sus 16 asistencias. Además, la temporada pasada fue el jugador de toda la liga con más pases en el último tercio, más pases completados y más pases que acabaron en ocasión de gol.

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Publicidad «con verdadero carácter»: la disputa entre Joey Veerman y Ronald Koeman

«Creo que fui el único en Países Bajos que realmente lo esperaba», dijo entonces Veerman en ESPN sobre su no convocatoria para la lista del Mundial. «Cuando se hacen constantemente ruedas de prensa de este tipo y se dice que mi carácter no es el adecuado, al final uno acaba hartándose. Es su decisión a quién convoca, pero no debería afirmar que mi carácter es el problema. Estas ruedas de prensa ya me molestan un poco. Ya no hace falta que me llame».

La culminación del enfrentamiento la protagonizó Veerman. Un día antes del primer partido de Países Bajos en el Mundial contra Japón, apareció en el periódico De Telegraaf un anuncio a página completa. En él, Veerman publicitaba la marca de vaqueros y moda G-STAR, de pie junto al agua y con un balón naranja entre los pies. El eslogan decía: «Denim con verdadero carácter».

Aunque Veerman dijo más tarde que le habían comunicado que la publicidad no se publicaría hasta tres días después, sigue siendo alguien que no se guarda su opinión. Hace algo más de un mes, explicó sobre sus aspiraciones de cambiar de club: «Ahora mismo no se mueve mucho. En realidad, apenas hay interés en estos momentos. Puede resultar molesto que te pregunten constantemente por qué nunca me he ido. Eso acaba desgastando. Mi deseo es cerrar un gran traspaso, pero tal y como están las cosas ahora mismo, no va a suceder».

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Joey Veerman estuvo a punto de acabar en el FC Brentford

Como condición, Veerman señaló que quería un club que jugara competición internacional y subrayó: «Italia y España me vendrían bien, pero por desgracia los clubes de allí no muestran interés por mí». Ya había sido así recientemente. El verano pasado, el FC Brentford quiso llevárselo a Inglaterra, pero dejó pasar el plazo de la cláusula de rescisión incluida en su contrato, y Eindhoven rechazó la operación. En invierno, Veerman negoció durante más de dos semanas con el Fenerbahce, pero no estaba convencido de marcharse.

Con el BVB fue diferente. Veerman habló de un «gran club» y de una «oportunidad fantástica» que lleva esperando «desde hace años», incluso antes de poner su firma en el nuevo contrato. Pero, ¿qué tipo de jugador se llevan los de Westfalia con él, un futbolista que en 198 partidos oficiales con el Eindhoven marcó 31 goles y dio 67 asistencias?

Uno al que en el país vecino ya compararon con Toni Kroos. Eso fue antes de la Eurocopa 2024. «Creo que Joey posee cualidades que nadie más tiene en Países Bajos», dijo entonces Arnold Mühren, campeón de Europa en 1988, en Voetbal International. «¿Qué puede hacer Kroos que Veerman no pueda? Veerman da los mismos pases que Kroos. Lo único que Kroos tiene de más es experiencia».

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Estas son las fortalezas y debilidades de Joey Veerman

El perfil de Veerman cubre una carencia en la plantilla del Dortmund, aunque no al 100 por 100. Idealmente, el BVB habría necesitado un mediocentro puro al lado de Felix Nmecha, alguien fuerte tanto en los duelos como con balón, un jugador estratégicamente inteligente, del tipo quarterback. Veerman no es eso: es más interior que mediocentro.

Aun así, el nuevo llega de inmediato con claras aspiraciones de ser titular. Especialmente Marcel Sabitzer, que solo tiene un año más de contrato y quizá todavía podría ser vendido, y Jobe Bellingham tendrán que ponerse las pilas. Porque Veerman está en condiciones de aportar de inmediato impulsos claramente mejores en la todavía débil salida de balón del Borussia.

Veerman aporta sobre todo una sobresaliente seguridad con el balón y en el pase, con la que puede impulsar el juego hacia delante. Tiene buena visión y también puede liberarse en el centro jugando bajo presión. Precisamente esto es una muy buena noticia para el Dortmund, ya que permitirá a los futbolistas ofensivos, una línea más arriba, ofrecerse en los espacios en los que son más fuertes.

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Joey Veerman creó recientemente 25 grandes ocasiones para el Eindhoven

Veerman juega al fútbol con cierta despreocupación. Cuando está en forma, transmite con ello confianza en sí mismo, calma, facilidad técnica y el valor de intentar también pases más difíciles. Además, en los últimos años ha sido uno de los jugadores más creativos de la Eredivisie. En la temporada del título 2023/24 creó 130 ocasiones, 59 más que el segundo clasificado. El año anterior fueron 93 ocasiones, entre ellas 25 grandes oportunidades.

Veerman rinde al máximo cuando tiene espacio por delante y varias opciones para dar forma al juego. Su fortaleza radica precisamente en que puede desplegar su creatividad desde una posición más retrasada. No necesita aparecer constantemente cerca del área para ser peligroso. Eso le convierte en un centrocampista bastante especial: un interior creativo capaz de construir y organizar el juego desde atrás.

Sin embargo, Veerman no es un profesional especialmente dinámico. No es alguien que cubra constantemente grandes espacios, que presione al rival con agresividad o que cierre huecos con su velocidad. No es un recuperador de balón extraordinario y probablemente nunca será el centrocampista más explosivo ni el más dominante físicamente.

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Joey Veerman podría asumir en el BVB un papel que apenas tuvo dueño últimamente

Aun así, el doble padre, que recientemente celebró su compromiso, encaja muy de cerca con la solución ideal que querían los dirigentes del Dortmund. «Cuando juegas como nosotros con línea de tres, un partido también puede hacerse relativamente espeso si por delante colocas además a un mediocentro de contención», ya había esbozado el director deportivo Ole Book antes de que se cerrara el acuerdo con el neerlandés.

Quizá ahí resida precisamente la oportunidad para Veerman. En Países Bajos se ha hablado mucho últimamente de lo que supuestamente le falta. En Dortmund, ahora se tratará sobre todo de lo que aporta.

Y eso es mucho: visión, calidad de pase, creatividad y la capacidad de dirigir un partido desde atrás. Si el BVB logra explotar correctamente esas fortalezas, Veerman podría ocupar en el centro del campo un papel que apenas tuvo dueño en los últimos tiempos.

Joey Veerman: su carrera como profesional, de un vistazo