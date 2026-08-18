Borussia Dortmund se ahorró la posible pequeña pulla. En el anuncio oficial del fichaje de Joey Veerman, que llega procedente del PSV Eindhoven gracias a una cláusula de rescisión por 22 millones de euros y firmó hasta 2031, el BVB no dijo en ningún momento nada sobre el carácter del nuevo centrocampista central.

Probablemente también fue lo correcto. Al fin y al cabo, esa palabra ya había provocado suficiente revuelo en los últimos meses en torno al futbolista de 27 años. El punto de partida del debate, seguido intensamente en Países Bajos, fue una rueda de prensa que tuvo lugar hacia finales del pasado mes de marzo.

"El carácter de Joey es... diferente", había dicho entonces sobre Veerman el ya no vigente seleccionador Ronald Koeman. Koeman ya estaba seguro entonces: no convocaría a Veerman para el Mundial. "He hablado con Joey y le he dicho que para la posición de mediocentro izquierdo no es ni mi primera ni mi segunda opción", señaló. "Si todos están sanos, no entra en consideración para la lista del Mundial. En su posición me decanto por otros tipos de jugador".

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Joey Veerman: mejor asistente de la Eredivisie en 2024 y 2026

Koeman no hizo eso por primera vez. Entre ambos hay antecedentes. Koeman ya había sustituido prematuramente a Veerman en el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 contra Austria, que se perdió por 2-3, cuando el marcador iba 0-1, tras solo 35 minutos. Después, Veerman volvió a tener minutos en octavos, cuartos y semifinales, pero desde entonces no volvió a ser convocado.

"Fue una situación extrema", dijo por eso Koeman hace cinco meses sobre su decisión ante Austria. "Puedo imaginar que para un jugador sea muy doloroso ser sustituido a los 35 minutos. No es que yo piense: no quiero a alguien con ese carácter. El carácter influye, pero ante todo es una decisión deportiva", subrayó el entrenador.

El propio Veerman acabó estallando al final de la pasada temporada. En ella se proclamó campeón con el PSV por tercera vez consecutiva. Veerman completó su mejor de cuatro años en Eindhoven. Marcó ocho goles y dio 14 asistencias: nadie fue mejor en la Eredivisie. Tampoco en 2023/24 se superaron sus 16 asistencias. Además, la pasada campaña fue el jugador de la liga con más pases en el último tercio, más pases completados y más pases que acabaron en una ocasión de gol.

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Publicidad "con verdadero carácter": el conflicto entre Joey Veerman y Ronald Koeman

"Creo que fui el único en Países Bajos que realmente lo esperaba", dijo entonces Veerman en ESPN sobre su no convocatoria para la lista del Mundial. "Cuando se hacen constantemente ruedas de prensa así y se dice que mi carácter no es el adecuado, al final uno se cansa. Es su decisión a quién convoca, pero no debería afirmar que mi carácter es el problema. Estas ruedas de prensa ya me molestan un poco. Ya no hace falta que me llame".

La culminación del conflicto quedó reservada para Veerman. Un día antes del primer partido del Mundial de Países Bajos contra Japón apareció en el periódico De Telegraaf un anuncio a página completa. En él, Veerman promocionaba la marca de vaqueros y moda G-STAR, de pie junto al agua, con un balón naranja entre los pies. Sobre la imagen, el eslogan: "Denim con verdadero carácter".

Aunque más tarde Veerman dijo que le habían comunicado que la publicidad no se publicaría hasta tres días después, sigue siendo alguien que no se muerde la lengua a la hora de expresar su opinión. Hace poco más de un mes declaró sobre sus ambiciones de cambiar de club: "Ahora mismo no se mueve gran cosa. En estos momentos apenas hay interés. Puede ser molesto que te pregunten constantemente por qué nunca me he marchado. Eso acaba desgastando. Mi deseo es cerrar un gran traspaso, pero a día de hoy no saldrá".

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Joey Veerman estuvo a punto de acabar en el FC Brentford

Como condición, Veerman citó a un club que juegue competición internacional y subrayó: "Italia y España me encajarían bien, pero por desgracia los clubes de allí no muestran interés en mí". Ya venía siendo así últimamente. El pasado verano, sin embargo, el FC Brentford quiso llevárselo a Inglaterra, pero dejó pasar el plazo de su cláusula de rescisión fijada por contrato y Eindhoven dijo que no. En invierno, Veerman negoció durante más de dos semanas con Fenerbahce, pero no estaba convencido de salir.

Ahora, con el BVB, fue distinto. Veerman habló de un "gran club" y de una "oportunidad fantástica" que lleva "años" esperando, incluso antes de poner su firma en el nuevo contrato. Pero ¿qué tipo de jugador se llevan los westfalianos con él, autor de 31 goles y 67 asistencias en 198 partidos oficiales con el Eindhoven?

Uno al que en el país vecino ya compararon con Toni Kroos. Fue antes de la Eurocopa 2024. "Creo que Joey tiene cualidades que nadie más tiene en Países Bajos", dijo entonces Arnold Mühren, campeón de Europa en 1988, en Voetbal International. "¿Qué puede hacer Kroos que Veerman no pueda? Veerman da los mismos pases que Kroos. Lo único que Kroos tiene de más es experiencia".

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Estas son las fortalezas y debilidades de Joey Veerman

El perfil de Veerman tapa una carencia en la plantilla del Dortmund, aunque no al 100 por ciento. En el mejor de los casos, el BVB habría necesitado un auténtico mediocentro junto a Felix Nmecha, alguien fuerte tanto en los duelos como con el balón, un jugador estratégicamente inteligente del perfil quarterback. Eso no es Veerman: es más interior que mediocentro.

Aun así, el nuevo llega de inmediato con claras aspiraciones de ser titular. Especialmente Marcel Sabitzer, al que solo le queda un año de contrato y que quizá todavía podría ser vendido, y Jobe Bellingham deberán espabilar. Porque Veerman está capacitado para aportar desde el primer momento impulsos claramente mejores en la todavía débil salida de balón del Borussia.

Veerman aporta, sobre todo, una sobresaliente seguridad con el balón y en el pase, con la que puede impulsar el juego hacia delante. Tiene buena visión y también puede zafarse jugando en el centro incluso bajo presión. Precisamente esto es una muy buena noticia para el Dortmund, ya que permite que los jugadores ofensivos, una línea más arriba, puedan ofrecerse en los espacios donde son más fuertes.

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Joey Veerman creó recientemente 25 grandes ocasiones para el Eindhoven

Veerman juega al fútbol con cierta soltura. Cuando está en forma, transmite confianza en sí mismo, calma, facilidad técnica y la valentía de intentar también pases más complicados. Además, en los últimos años ha sido uno de los jugadores más creativos de la Eredivisie. En la temporada del título 2023/24 creó 130 ocasiones, 59 más que el segundo. El año anterior fueron 93 ocasiones, entre ellas 25 grandes ocasiones.

Veerman rinde mejor cuando tiene espacio por delante y varias opciones para dar forma al juego. Su fortaleza reside precisamente en que puede utilizar su creatividad desde una posición más retrasada. No necesita aparecer constantemente alrededor del área para ser peligroso. Eso le convierte en un centrocampista bastante especial: un interior creativo que puede construir y organizar el juego desde atrás.

Sin embargo, Veerman no es un profesional especialmente dinámico. No es alguien que cubra constantemente grandes espacios, que presione agresivamente al rival o que cierre huecos con su velocidad. No es un recuperador de balón extraordinariamente bueno y probablemente nunca será el centrocampista más explosivo ni el más dominante físicamente.

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Joey Veerman podría asumir en el BVB un rol que apenas se ocupó recientemente

Aun así, el dos veces padre, que recientemente celebró su compromiso, se acerca mucho a la solución ideal que quieren los dirigentes del Dortmund. "Si juegas como nosotros con línea de tres, un partido también puede volverse relativamente espeso si además colocas por delante a un mediocentro de contención", había esbozado ya el director deportivo Ole Book antes de que el acuerdo con el neerlandés fuera un hecho.

Quizá ahí resida precisamente la oportunidad de Veerman. En Países Bajos se habló mucho últimamente de lo que supuestamente le falta. En Dortmund, ahora se tratará sobre todo de lo que aporta.

Y eso es mucho: visión, calidad de pase, creatividad y la capacidad de dirigir un partido desde atrás. Si el BVB logra explotar bien esas virtudes, Veerman podría asumir en el centro del campo un papel que apenas se ocupó recientemente.

Joey Veerman: resumen de su carrera como profesional