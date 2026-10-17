Una semana después del revés ante el Manchester City (0-3), el internacional inició con una asistencia la remontada de los Reds, que ganaron 2-1 (0-1) al Brentford, hasta entonces invicto.

Mientras tanto, el City amplió su ventaja al frente de la clasificación con una trabajada victoria por 3-2 (2-1) ante el recién ascendido Ipswich Town. Erling Haaland marcó dos goles.

El Liverpool decepcionó antes del descanso y se vio por detrás en el marcador tras el gol de Keane Lewis-Potter (44'). Además, Dominik Szoboszlai, que acababa de regresar tras una baja forzosa, se lesionó.

Después de que Yegor Yarmolyuk (45+8') viera la tarjeta roja por un leve cabezazo a Jeremy Jacquet, el Liverpool remontó con superioridad numérica.

Wirtz, que había mostrado una mejoría entre semana en la Champions League y recibido elogios del entrenador Andoni Iraola, envió un pase en profundidad a Victor Munoz (62') para el gol del empate. Alexander Isak (70') culminó la remontada. Poco antes del final, el nuevo internacional Vitaly Janelt vio la segunda amarilla (90+2'). Kevin Schade había entrado en el Brentford para disputar la segunda parte.

¿Qué logro especial consiguió Florian Wirtz?

Wirtz no destacó solo por su asistencia directa. El jugador de 23 años generó en total nueve ocasiones de gol para los Reds en jugadas de juego abierto, el mayor registro en la Premier League desde hace más de cinco años, según señaló el proveedor de datos Opta. En un partido a domicilio, esa cifra se había alcanzado por última vez 15 años atrás, cuando Samir Nasri creó diez ocasiones para el Arsenal.

Mientras el Liverpool se acercó a los primeros puestos con su tercera victoria de la temporada, el Manchester celebró su séptimo triunfo en siete partidos. Sin embargo, el líder, todavía afectado por el escándalo financiero, complicó innecesariamente el final del encuentro ante el recién ascendido Ipswich. Phil Foden (19') y Haaland (34' y 69') marcaron los goles del City; el tercer tanto del noruego no subió al marcador. Daizen Maeda (21') marcó para el Ipswich y Zian Flemming (90') puso emoción en los últimos minutos.

A primera hora de la tarde del sábado, el Chelsea había ganado 2-0 en el campo del Everton gracias a dos goles de Pedro Neto. El partido quedó ensombrecido por la lesión del portero del Chelsea Emiliano Martinez, que tuvo que retirarse tras un fuerte choque con Jarrad Branthwaite, del Everton. «Por lo que sé, salió del estadio consciente», dijo el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. «Ahora está en el hospital para someterse a pruebas por precaución. Veremos cómo evoluciona».



