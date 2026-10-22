Vinicius no estuvo a la altura de las expectativas durante buena parte del partido, apenas generó peligro de cara a portería y no participó en ninguno de los cuatro goles de su equipo. Su acción más destacada fue un remate poco antes del descanso que el portero del Leipzig, Maarten Vandevoordt, desbarató con una gran parada.

Una estadística ilustra el mal momento de forma que atraviesa el brasileño. Según el proveedor de datos Opta, Vinicius no intentó ni un solo regate durante el partido por segunda vez consecutiva, un triste hecho inédito en su carrera. Los duelos directos con sus rivales son, de hecho, una de las grandes fortalezas del jugador de 26 años, que en sus 309 partidos oficiales anteriores solo había renunciado al uno contra uno en tres ocasiones.

La participación de Vinicius terminó después de unos 70 minutos. En su lugar entró el exjugador del Leipzig Yan Diomande, que se encargó de sentenciar el encuentro. Primero asistió a Kylian Mbappé en el 3-0 (83') y, cuatro minutos después, cerró el marcador con una volea espectacular para establecer el 4-1 definitivo. Tidiam Gomis había marcado el gol del honor de los sajones. Bernardo Silva y Arda Güler anotaron los otros goles del Real Madrid.

Vinicius Junior se marchó directamente al vestuario: José Mourinho habla claro

Mourinho aclaró después: «No sustituí a Vinicius Junior porque estuviera descontento, sino porque tengo un banquillo fuerte y necesitábamos energía nueva, como la de Yan y Endrick. Hay que acostumbrarse a eso». El portugués también restó importancia a las dudas sobre la reacción del ambicioso extremo. «Si Vinicius Junior está triste, es un asunto personal. Estoy satisfecho con su actuación; las expectativas sobre él siempre han sido altas y debe marcar la diferencia», recalcó. Además, destacó que había «asumido una mayor responsabilidad defensiva».

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Tras ser sustituido, Vinicius se marchó de inmediato hacia el vestuario. Después escribió en Instagram, junto a una foto, un mensaje elocuente y reflexivo: «Vivir cada momento. Todo pasa».

Las actuaciones de Vinicius (cuatro participaciones en goles en once partidos oficiales) llevan semanas dividiendo opiniones. Hasta el punto de que últimamente incluso circulan disparatadas teorías conspirativas según las cuales quien aparece con la camiseta del Real Madrid es un doble suyo. Además, el ataque de los blancos ha funcionado de maravilla últimamente sin Vinicius, que sigue sancionado hasta el 21 de noviembre tras su tarjeta roja del 10 de octubre y, por tanto, también se perderá el Clásico contra el FC Barcelona el próximo domingo.

José Mourinho hizo una excepción por Vinicius Junior

Así ocurrió también en la victoria por 4-1 sobre el FC Sevilla el pasado fin de semana. Endrick, Güler y Diomande formaron el trío de ataque por detrás de Mbappé. Quizá también para evitar especulaciones sobre si Vinicius, pese a poder jugar en la Liga de Campeones, se quedaría en el banquillo debido a la buena actuación del cuarteto contra el Leipzig, Mourinho hizo una excepción con su criticado pupilo nada más terminar el partido. «No me gusta hacerlo, pero lo hago porque es una situación casi inevitable: será titular el miércoles. La Champions League es una oportunidad para mantenerlo motivado, para que no se limite a entrenar sin jugar», dijo.

Vinicius no tendrá otra oportunidad de demostrar su valía hasta el 4 de noviembre. Ese día, el Real Madrid se enfrentará en la Champions League al AEK de Atenas, que parte como menos favorito. Será, al mismo tiempo, su última oportunidad de ganarse un puesto de titular para después del parón de selecciones y de cumplir su sanción.

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«Me duele»: José Mourinho tiene otro problema que resolver

Hasta entonces, junto a Mbappé, Güler y Diomande parecen ser los principales candidatos a la titularidad. Si Jude Bellingham vuelve a jugar algo más retrasado en el centro, Endrick o el polivalente Federico Valverde podrían ocupar de nuevo la banda derecha. Mourinho alineó a este último como lateral derecho en los dos últimos partidos, aunque tanto el recién llegado Denzel Dumfries como Trent Alexander-Arnold, habitual del banquillo, estaban en la convocatoria. Es muy posible que el capitán también juegue en el lateral derecho en el Clásico.

Tras el partido contra el Leipzig, Mourinho rechazó responder a las preguntas sobre el asunto. «¿Valverde de lateral derecho contra el Barcelona? No voy a hablar del partido del domingo. No preguntéis. No os voy a decir si Fede jugará de lateral derecho en el Clásico. No os lo diré ahora ni el sábado. Esta noche ha hecho un partido fantástico, eso es todo lo que puedo decir», afirmó. También destacó la profundidad de su plantilla: «Me duele poner a Fede de lateral derecho y dejar fuera por ello a dos grandes laterales derechos».

El Barça, en cambio, sufrió el martes su primera derrota de la temporada. En un espectacular intercambio de golpes, el equipo de Hansi Flick cayó por 2-4 ante el PSG. En Liga, los catalanes lideran la clasificación con nueve victorias en nueve partidos y seis puntos de ventaja sobre su gran rival.