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Abobakr El Mokadem
Traducido por

"Estaba en estado de shock": Shoubair dispara contra los jugadores del Al-Ahly tras el empate frente al Al-Qanah

Al Ahly SC vs Olympic El Qanah FC
Al Ahly SC
Olympic El Qanah FC
Premier League
Egipto

¿El Ahly es un equipo pequeño?

El periodista Ahmed Shobier lanzó un duro ataque contra los jugadores del Al Ahly, tras el empate ante el Al Qanah por 3-3 ayer miércoles, en la Liga Premier de Egipto.

El Al Ahly perdía por 3-2 hasta el minuto 90+3, cuando el marroquí Achraf Dari marcó el gol salvador.

El resultado desató una gran ola de indignación entre la afición y los directivos del Al Ahly, ante el flojo nivel del equipo en el partido de ayer.

Por su parte, Shobier dijo, en declaraciones radiofónicas: "El Al Ahly juega contra el Al Qanah en el estadio de El Cairo, ¿qué sería lo normal? Que el Al Ahly saliera a presionar desde los límites del área, pero lo que no es normal es que retroceda a su propio tercio de campo o a su propia mitad".


Y continuó: "¿Acaso el Al Ahly es un equipo pequeño para defenderse después de marcar un gol? Algo muy extraño y rarísimo. Cuando el balón rebota en la defensa o en el portero, no encuentras a nadie que despeje el balón y lo saque, eso es lo normal, pero no hay nada, todos están parados mirándose unos a otros".

El exportero del Al Ahly añadió: "Juro por Dios que estaba viendo el partido del Al Ahly y el Al Qanah en estado de estupor, el Al Ahly no tenía ni presión, ni alma, ni empeño en cortar el balón, ni siquiera concentración al pasar el balón, y felicito al Al Qanah por lo que ofreció".

Y agregó: "Para ser honesto, el Al Qanah perdió dos puntos en lugar de ganar uno. Sí, el Al Ahly fue más ofensivo y todo, pero marcaste el empate en los últimos dos minutos; el Al Qanah fue mejor porque iba por detrás y logró remontar una y dos veces y ponerse 3-2".

Y continuó: "El tercer gol del Al Qanah es más raro que lo raro, el balón lo juega el portero Mohamed Shaaban con un pase largo y no había más que un solo jugador del Al Qanah, que es Mohamed Hamdi Zaki, saltando volando a por el balón en medio de los defensas, uno contra tres jugadores, lo que deberías hacer es asegurar para que el jugador no se quede solo, pero no, tú sigues y encima te marcas un gol en propia puerta, ¿qué es esto?! Sinceramente, el abecé del fútbol no existe".



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