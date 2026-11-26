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El joven Konstantinos Karetsas vivió una noche inolvidable con el Borussia Dortmund en la Champions League, pero su decisiva aportación estuvo a punto de no producirse. Nadie encontraba al mediapunta de 18 años cuando tuvo que sustituir al lesionado Serhou Guirassy en la primera parte.

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Una visita al baño casi le arruina la noche

El entrenador del Dortmund, Niko Kovac, se enfrentó a un dilema táctico en el minuto 34 ante el Real Betis cuando Guirassy, su delantero estrella, tuvo que retirarse por unas molestias en el muslo. Kovac recurrió al banquillo para llamar a Karetsas, pero el joven de 18 años no estaba. El talento griego había ido al baño del vestuario justo cuando le tocaba entrar, lo que dejó a su entrenador buscando a toda prisa un sustituto.

Kovac vio finalmente regresar al joven cuando estaba a punto de dar entrada a Carney Chukwuemeka en su lugar. «Quería meterlo en el campo y no estaba», reveló Kovac en una entrevista con DAZN. «Estaba en el váter. Cuando iba a meter a Carney en su lugar, apareció por la esquina y llegó a tiempo. Si hubiera seguido en el váter, no habría podido entrar».

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Revancha tras un comienzo difícil en Alemania

El gol de la victoria llegó en el minuto 72 y supuso una auténtica liberación para un jugador que ha encadenado contratiempos desde su llegada procedente del Genk por 30 millones de euros. Karetsas recibió un pase de Fabio Silva, se acomodó el balón a la izquierda y conectó un disparo preciso al palo corto. Su emotiva celebración frente al Muro Amarillo dejó claro cuánto significaba el gol tras sus recientes problemas de salud y lesiones.

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A principios de esta temporada, el internacional griego sufrió un alarmante desvanecimiento durante un partido contra el Villarreal y tuvo que someterse a exhaustivas pruebas hospitalarias. Aunque se descartó cualquier problema médico grave, después sufrió una lesión de ligamentos ante el Union Berlin.

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Los elogios del entrenador del Dortmund

Kovac se deshizo en elogios hacia la actuación del joven, pese al lío previo al cambio. El entrenador quedó visiblemente impresionado por el desparpajo y los regates del futbolista de 18 años, así como por su inmediata conexión con Fabio Silva, y alabó su capacidad para recuperarse tras una etapa difícil apartado de los terrenos de juego. Kovac destacó la compenetración entre el joven y Silva y apuntó que el mediapunta podría tener continuidad como titular mientras Guirassy se recupera de su lesión muscular.

«Se pudo ver que Kostas es un futbolista realmente bueno. Recorta y gira como un conejo. Es difícil defenderlo; hace muchas bicicletas buenas. Aportó mucho dinamismo y me pareció que se entendió muy bien con Fabio. Eso me gustó. Probablemente será titular en los próximos partidos mientras Serhou no esté disponible», explicó Kovac.

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«Me alegra que se haya encontrado tan cómodo en el partido de hoy después de una etapa difícil para él. Y en defensa sabe perfectamente que todavía tiene que mejorar. Pero tiene ganas, está preparado y eso lo veo. Creo que hoy hizo una muy buena carrera, presionó bien y se ofreció a sus compañeros. Sin duda puede dar más, pero, con 18 años, ya lo está haciendo bien. Si rinde así en ataque, puedo pasar por alto sus carencias defensivas».

Las impresiones del protagonista

Para Karetsas, la noche fue una mezcla de emoción y alivio. Al hablar de lo caótica que fue su entrada al campo, admitió que la falta de preparación quizá le ayudó a entrar en el ritmo del partido. «Para ser sincero, acababa de salir del váter cuando me tocó entrar. Así que no recibí muchas instrucciones», reveló el centrocampista.

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Pese a haber marcado el gol de la victoria, el modesto adolescente sugirió que quizá Silva merecía más el premio al mejor jugador del partido. Karetsas reconoció que aún tiene margen para mejorar físicamente, pero aseguró que se encuentra sano y preparado para contribuir. Con tres victorias en cuatro partidos de Champions League, el Dortmund está bien situado en la clasificación, y la irrupción de su joven estrella griega supone un importante impulso de cara a los próximos retos.