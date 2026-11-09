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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió la capacidad de reacción de su equipo tras remontar para lograr una victoria crucial por 2-1 ante el Atlético de Madrid. El técnico alemán destacó un cambio táctico que llevó a Frenkie de Jong a desempeñar una función poco habitual para ayudar al equipo a superar un difícil partido a domicilio.

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Superar un comienzo titubeante

Al gigante catalán le costó imponer su juego durante los primeros 45 minutos en la capital española. Flick reconoció que su equipo concedió demasiado espacio al conjunto local, lo que le impidió ejercer con eficacia la presión alta que ha definido en gran medida su etapa al frente del equipo. Sin embargo, un empate crucial justo antes del descanso cambió la dinámica del partido y sentó las bases para una segunda parte mucho mejor.

Sobre los problemas tácticos del inicio, Flick declaró ante los periodistas: «En la primera parte estábamos demasiado lejos de nuestros rivales y no podíamos presionar con eficacia. Pero el partido dura 90 minutos: la primera parte no fue perfecta, pero la segunda sí. Estoy contento, sobre todo por los tres puntos. Era importante».

El cambio de De Jong en defensa

Una de las claves del trabajado triunfo a domicilio fue la versatilidad de De Jong. Ante la posibilidad de que algunos de sus jugadores acusaran el cansancio, Flick pidió al internacional neerlandés que ocupara una posición de lateral poco habitual para él y ayudara al equipo a conservar el resultado.

El técnico del Barcelona explicó la conversación que mantuvo con el centrocampista antes del partido: «Hablé con Frenkie antes del partido sobre si podía jugar quince minutos en esa posición, de lateral, hasta que Bernie [Brian Farinas] se cansara. Y me dijo que, si el equipo lo necesitaba, estaba dispuesto. Después daríamos entrada a Eric Garcia».

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La ambición por el título, a la vista

Arrancar una victoria a domicilio ante el equipo de Diego Simeone supone toda una declaración de intenciones del Barcelona. El técnico alemán dio a sus jugadores un «diez perfecto» por su entrega e insistió en que sacar adelante partidos en escenarios difíciles es fundamental para conquistar el título liguero.

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Flick reiteró su plena confianza en la plantilla: «Tenemos calidad para ganar estos partidos. Os dije que había que creer en este equipo. No es fácil ganar aquí, ante el Atlético, y el equipo lo ha hecho de maravilla.

»Estamos aquí, trabajando cada día para ganar títulos, y eso es lo que queremos. Fuimos mejores en la segunda parte. Así es el fútbol: un partido dura 90 minutos. Estoy satisfecho. Tres puntos más, que es lo que importa».

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Cómo afrontar el parón de selecciones

La competición nacional se detiene ahora, lo que plantea una nueva preocupación para el cuerpo técnico del Barcelona. Varios jugadores importantes de la plantilla se incorporarán a sus respectivas selecciones, lo que suscita inquietud por el desgaste físico de cara a un exigente calendario invernal.

Flick lanzó una clara advertencia a los seleccionadores sobre el cuidado de los jugadores. «Forma parte de nuestro trabajo: ahora hay un parón de selecciones y los jugadores españoles normalmente no están aquí durante esos parones», afirmó. «Gestionar los minutos de juego es fundamental. Es importante que hagan lo mismo en sus selecciones».