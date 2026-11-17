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Vinicius Junior fue el gran protagonista de la contundente victoria de Brasil por 7-0 ante Singapur en un amistoso, pero la estrella del Real Madrid no pudo ocultar su disgusto cuando su partido terminó antes de lo previsto. Pese a firmar un triplete histórico en el primer cuarto de partido, el delantero mostró su frustración cuando el cuerpo técnico decidió sustituirlo antes de la hora de juego.

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Ancelotti sustituye a Vinicius pese a su exhibición

Carlo Ancelotti decidió sustituir al jugador de 26 años justo antes del minuto 60, lo que provocó una visible reacción de disgusto en la banda. Antes de salir del campo, el atacante había marcado tres goles en 21 minutos para firmar su primer triplete con la selección.

Al extremo también le anularon otro gol durante un encuentro sin apenas oposición. Su salida anticipada se convirtió de inmediato en tema de conversación tras el pitido final, ya que el jugador esperaba permanecer más tiempo sobre el césped.

Vinicius revela un acuerdo previo con Ancelotti

Tras el partido, según recoge Mundo Deportivo, Vinicius reveló que un acuerdo previo le había hecho pensar que jugaría más minutos a las órdenes de Ancelotti.

«Estaba acordado que jugaría 15 o 20 minutos más. Siempre quiero jugar más, marcar más goles», admitió.

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Sin embargo, el brasileño enseguida rebajó el tono y reconoció que otros integrantes de la plantilla necesitaban minutos. Añadió: «Estoy contento porque participó todo el mundo. Entendí que había más gente que necesitaba jugar».

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Su resurgir con la selección contrasta con una difícil temporada en el club

El triplete coronó un prolífico parón de selecciones para el jugador de 26 años, que sumó cinco goles en dos amistosos después de haber firmado un doblete en la derrota de Brasil por 3-2 ante Japón . Esa racha goleadora contrasta con sus dificultades en el Real Madrid, donde solo ha marcado un gol en toda la temporada a las órdenes de Mourinho.

Al hablar de su primer triplete con Brasil, Vinicius volvió a centrar su atención en sus compromisos con el club y sus próximas aspiraciones internacionales. «Mi primer triplete, espero que de muchos», añadió. «Salimos muy concentrados. Parecía fácil, pero hay que crear ocasiones. Podría haber marcado más, pero estoy contento con los goles y la victoria. Ahora toca centrarse en mi club y pensar en la Copa América».

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Mourinho afronta un dilema de selección ante el Celta de Vigo

Vinicius regresa ahora al Real Madrid disponible para jugar en la competición nacional tras cumplir una sanción de cuatro partidos en LaLiga. Podrá participar cuando el Madrid reciba al Celta de Vigo el sábado, lo que da a Mourinho la oportunidad de devolver a su atacante estrella directamente al once inicial.

Sin embargo, reincorporar al brasileño plantea un verdadero dilema al técnico portugués. Yan Diomande ha destacado durante la sanción de Vinicius, por lo que alterar el ritmo del equipo conlleva riesgos evidentes.